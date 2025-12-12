Американский федеральный суд приговорил южнокорейского предпринимателя До Квона, соучредителя Terraform Labs и разработчика криптовалют TerraUSD и Luna, к 15 годам заключения. Судья назвал его действия одним из самых масштабных финансовых обманов в современной истории, пишет CNBC .

Детали

Судья федерального суда США Пол Энгельмайер заявил, что До Квон организовал мошенничество «эпического масштаба» и годами вводил инвесторов в заблуждение. По его словам, немного дел в федеральных преследованиях вызывали такие значительные убытки.

Квон признал вину и попросил прощения у пострадавших. В суд поступили сотни писем от инвесторов, которые потеряли свои сбережения. Один из них, Айилдиз Аттила, рассказал, что потерял от $400 000 до $500 000.

Прокуратура заявила, что Квон несколько лет поддерживал искусственную стоимость TerraUSD, в частности через скрытое взаимодействие с высокочастотной трейдинговой компанией, которая выкупала токены для стабилизации курса. Предпринимателю инкриминировали мошенничество с ценными бумагами и товарами, заговор с целью отмывания средств и ложь инвесторам о стабильности монеты. В августе он признал вину по двум пунктам.

Защита просила назначить до пяти лет заключения, чтобы Квон мог вернуться в Южную Корею, где также должен предстать перед судом. В 2024 году он согласился заплатить $80 млн штрафа и вместе с Terraform заключил мировое соглашение с SEC на $4,55 млрд, предусматривающее запрет на участие в крипторынке.

После отбытия половины срока в США Квон сможет подать запрос на перевод в другую страну, что прописано в соглашении с прокурорами.

Контекст

До Квон стал одним из центральных фигурантов серии уголовных дел против криптопредпринимателей после обвала рынка цифровых активов в 2022 году.

Именно с крахом TerraUSD и Luna начался кризис на рынке криптовалют. После падения стейблкоина и его парной криптовалюты в мае произошел обвал биткоина. Паника перекинулась на самый популярный в мире стейблкоин Tether. Беспрецедентный кризис доверия на криптовалютных рынках привел к банкротству таких компаний, как Celsius и Three Arrows Capital.

По данным Bloomberg, что именно спровоцировало крах проекта Квона, остается загадкой. Власти США расследовали возможные связи с Сэмом Бенкманом-Фридом, чьи биржа FTX и фирма Alameda Research в ноябре обанкротились.