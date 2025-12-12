Американський федеральний суд засудив південнокорейського підприємця До Квона, співзасновника Terraform Labs і розробника криптовалют TerraUSD і Luna, до 15 років ув’язнення. Суддя назвав його дії одним із наймасштабніших фінансових обманів у сучасній історії, пише CNBC.
- Суддя федерального суду США Пол Енгельмаєр заявив, що До Квон організував шахрайство «епічного масштабу» та роками вводив інвесторів в оману. За його словами, небагато справ у федеральних переслідуваннях спричиняли такі значні збитки.
- Квон визнав провину та попросив вибачення у постраждалих. До суду надійшли сотні листів від інвесторів, які втратили свої заощадження. Один із них, Айїлдіз Аттіла, розповів, що втратив від $400 000 до $500 000.
- Прокуратура заявила, що Квон кілька років підтримував штучну вартість TerraUSD, зокрема через приховану взаємодію з високочастотною трейдинговою компанією, яка викуповувала токени для стабілізації курсу. Підприємцю інкримінували шахрайство з цінними паперами та товарами, змову з метою відмивання коштів і брехню інвесторам про стабільність монети. У серпні він визнав провину за двома пунктами.
- Захист просив призначити до п’яти років ув’язнення, щоб Квон міг повернутися до Південної Кореї, де також має постати перед судом. У 2024 році він погодився сплатити $80 млн штрафу та разом із Terraform уклав мирову угоду з SEC на $4,55 млрд, що передбачає заборону на участь у крипторинку.
- Після відбуття половини терміну у США Квон зможе подати запит на переведення до іншої країни, що прописано в угоді з прокурорами.
Контекст
До Квон став одним із центральних фігурантів серії кримінальних справ проти криптопідприємців після обвалу ринку цифрових активів у 2022 році.
Саме з крахом TerraUSD і Luna почалася криза на ринку криптовалют. Після падіння стейблкоїна та його парної криптовалюти у травні стався обвал біткоїна. Паніка перекинулася на найпопулярніший у світі стейблкоїн Tether. Безпрецедентна криза довіри на криптовалютних ринках призвела до банкрутства таких компаній, як Celsius і Three Arrows Capital.
За даними Bloomberg, що саме спровокувало крах проєкту Квона, залишається загадкою. Влада США розслідувала можливі звʼязки із Семом Бенкманом-Фрідом, чиї біржа FTX і фірма Alameda Research у листопаді збанкрутували.
