ЕС формирует новый оборонный фонд на сумму €1,5 млрд

Предполагается, что это будет способствовать поддержке промышленности в ЕС и Украине в течение следующих трех лет.

ЕС готовится заключить соглашение о Европейской программе инвестиций в оборону до конца 2024 года, которое позволит закупку военного оборудования, которое содержит до 35% компонентов, изготовленных за пределами блока. Об этом пишет Bloomberg 2 декабря.

Подробности

Это соглашение о распределении 35–65% является результатом компромисса между долгосрочными амбициями по укреплению оборонной промышленности Европы и необходимостью закупок готовой продукции для оперативной поддержки обороны Украины.

Другим важным фактором является опасение ЕС относительно возможного раздражения Дональда Трампа, который неоднократно выражал недовольство недостаточными расходами Европы на оборону и недостаточным количеством закупок американской продукции.

ЕС определяет ключевые проекты «общего интереса», которые могли бы воспользоваться фондами программы EDIP в таких сферах, как противовоздушная и противоракетная оборона.

Европейский Союз также стремится изменить свою текущую практику закупки готового оборудования из третьих стран, чтобы вместо этого больше инвестировать в совместные проекты и закупки, что поможет укрепить оборонные возможности Европы.

Контекст

Вторжение России в Украину выявило серьезные проблемы в оборонной промышленности ЕС, показав его зависимость от других стран в поставке важных компонентов и оборонных технологий. В последние годы ЕС пытается увеличить производственные мощности и затраты на оборону, компенсируя десятилетия недоинвестирования после завершения холодной войны.

Одним из решений этих вызовов является программа EDIP (Программа европейской оборонной промышленности). Эта законодательная инициатива предусматривает мобилизацию €1,5 млрд из бюджета ЕС на 2025–2027 годы для повышения конкурентоспособности Европейской оборонной технологической и промышленной базы (EDTIB). Бюджет программы также может быть использован для создания Фонда ускорения трансформации оборонных цепей поставки (FAST).

Программа также направлена на укрепление связей с Украиной, в частности через ее участие в инициативах ЕС, которые поддерживают оборонную промышленность, а также стимулируют сотрудничество между оборонными предприятиями ЕС и Украины. Важную роль в этом процессе играет интеграция с НАТО и другими стратегическими партнерами ЕС.

26 ноября еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс на пленарном заседании Европарламента сообщил, что Европейский Союз направляет €1 млрд от замороженных российских активов на развитие оборонной промышленности Украины.