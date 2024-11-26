ЕС выделяет €1 млрд на развитие украинской оборонной промышленности из замороженных активов РФ

Европейский союз направит €1 млрд от замороженных активов России на развитие украинской оборонной промышленности, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пленарном заседании Европарламента, пишет «Укринформ» 26 ноября.

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Эти средства станут частью второго транша, выделяемого Евросоюзом для усиления обороноспособности Украины. Второй транш, как и предыдущий, составит €1,5 млрд. и будет направлен на поддержку украинской оборонной промышленности.

Из первого транша €1,5 млрд от замороженных российских активов 90% средств были направлены через Европейский фонд мира на закупку критического оборудования для Украины, в частности артиллерийских боеприпасов, средств противовоздушной обороны и на прямые заказы от украинской ОПК на сумму €400 млн.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что часть этих средств была использована для оплаты производства украинских колесных гаубиц «Богдана».

Контекст

В июне лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредита в $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских активов (около €260 млрд), хранящихся в Euroclear. ЕС и США возьмут на себя по $20 млрд, остальные $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада.

В сентябре Еврокомиссия объявила о предоставлении €35 млрд для Украины в рамках этого плана. Замещение этих средств произойдет за счет доходов от замороженных активов РФ, большинство из которых (около €210 млрд) хранятся в ЕС из-за санкций. Доходы от этих активов оцениваются в €2,5–3 млрд в год.

В октябре ЕС утвердил кредит Украине на €35 млрд, что станет частью поддержки, согласованной в июне странами G7.