ЕС может утвердить 18-й пакет санкций против России уже на следующей неделе – ЕП

Новый 18-й пакет санкций Европейского Союза против России может быть утвержден 23 или 26 июня, сообщил «Европейской правде» один из европейских дипломатов по результатам заседания Комитета постоянных представителей ЕС.

Ключевые факты

По словам собеседника, есть две даты, когда следующий санкционный пакет может получить одобрение государств ЕС.

«18-й пакет санкций против России планируют утвердить уже на следующей неделе – либо на Совете ЕС министрами иностранных дел (23 июня), либо лидерами государств ЕС на заседании Европейского совета (26 июня)», – сообщил собеседник изданию.

Он отметил, что несмотря на предварительные заявления, в новый пакет санкций не войдет снижение максимальной цены на российскую нефть, поскольку по этому вопросу отсутствует консенсус государств G7.

Дипломат сообщил, что в заседании Совета ЕС в понедельник, 23 июня, примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Контекст

Европейский Союз в рамках 18-го пакета санкций против России планирует ввести ограничения против девяти физических и 33 юридических лиц, писало ранее «Радио Свобода» со ссылкой на соответствующий документ. Санкции направлены на сокращение энергетических доходов России и ослабление ее военной промышленности. В список предлагается включить компании, связанные с «теневым флотом» России, в том числе из ОАЭ, Маврикия и Гонконга, а также капитана одного из таких судов, уже находящегося под санкциями ЕС.

Кроме того, под ограничения могут попасть две нефтетрейдинговые сети из ОАЭ, которые поддерживают российский нефтяной сектор, и две китайские компании, поставляющие товары для российских военных действий в Украине.

ЕС также предлагал снизить предельную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, чтобы ограничить доход России от энергетики. В то же время США выступают против снижения ценового потолка и дали понять, что не спешат вводить более жесткие санкции против России.