ЕС может утвердить 18-й пакет санкций против России уже на следующей неделе – ЕП

Новый 18-й пакет санкций Европейского Союза против России может быть утвержден 23 или 26 июня, сообщил «Европейской правде» один из европейских дипломатов по результатам заседания Комитета постоянных представителей ЕС.
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Ключевые факты
- По словам собеседника, есть две даты, когда следующий санкционный пакет может получить одобрение государств ЕС.
- «18-й пакет санкций против России планируют утвердить уже на следующей неделе – либо на Совете ЕС министрами иностранных дел (23 июня), либо лидерами государств ЕС на заседании Европейского совета (26 июня)», – сообщил собеседник изданию.
- Он отметил, что несмотря на предварительные заявления, в новый пакет санкций не войдет снижение максимальной цены на российскую нефть, поскольку по этому вопросу отсутствует консенсус государств G7.
- Дипломат сообщил, что в заседании Совета ЕС в понедельник, 23 июня, примет участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Контекст
Европейский Союз в рамках 18-го пакета санкций против России планирует ввести ограничения против девяти физических и 33 юридических лиц, писало ранее «Радио Свобода» со ссылкой на соответствующий документ. Санкции направлены на сокращение энергетических доходов России и ослабление ее военной промышленности. В список предлагается включить компании, связанные с «теневым флотом» России, в том числе из ОАЭ, Маврикия и Гонконга, а также капитана одного из таких судов, уже находящегося под санкциями ЕС.
Кроме того, под ограничения могут попасть две нефтетрейдинговые сети из ОАЭ, которые поддерживают российский нефтяной сектор, и две китайские компании, поставляющие товары для российских военных действий в Украине.
ЕС также предлагал снизить предельную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, чтобы ограничить доход России от энергетики. В то же время США выступают против снижения ценового потолка и дали понять, что не спешат вводить более жесткие санкции против России.
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