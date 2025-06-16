Європейський Союз не знижуватиме самостійно максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, оскільки «Група семи» (G7), ймовірно, не підтримає цю ініціативу. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на анонімних дипломатів з країн ЄС, обізнаних з результатами засідання Комітету постійних представників (Coreper) 16 червня.

Деталі

Пропозиція знизити цінову стелю на російську нафту до $45 за барель була включена до проєкту 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що рішення щодо цього має бути узгодженим із G7 і обговорюватиметься на саміті в Канаді.

«На саміті G7 у Канаді зниження цінової стелі до $45 за барель, ймовірно, не підтримають. Тому ЄС не включатиме цей захід до 18-го пакета санкцій», – зазначив один із дипломатів.

Другий співрозмовник підтвердив, що на засіданні Coreper 16 червня держави-члени висловили занепокоєння щодо зниження цінової стелі та наголосили на необхідності координації з G7.

За його словами, одностороннє рішення ЄС про зниження ціни на російську нафту є малоймовірним.

Контекст

Цінова стеля на російську нафту, запроваджена G7, ЄС і Австралією, має на меті скоротити доходи Росії від експорту нафти, що фінансує війну проти України, зберігаючи стабільність світового енергетичного ринку.

З 5 грудня 2022 року ціна морських поставок російської сирої нафти обмежена $60 за барель, а з 5 лютого 2023 року діють окремі ліміти для нафтопродуктів. Це частина санкцій, спрямованих на послаблення фінансової спроможності РФ у війні.

Компанії країн коаліції можуть надавати послуги транспортування, страхування, фінансування чи брокерства лише за умови, що нафта коштує не більше встановленого ліміту. Танкери, застраховані чи профінансовані G7 або ЄС, перевозять російську нафту лише за дотримання цієї межі.

12 червня Reuters з посиланням на джерела написав, що більшість країн G7 готові знизити цінову стелю до $45 за барель, навіть без підтримки президента США Дональда Трампа. ЄС і Велика Британія, підтримані Канадою та іншими європейськими членами G7, виступають за це через падіння світових цін на нафту, що робить ліміт у $60 неефективним.