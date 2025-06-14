Європейський союз та Велика Британія прагнуть знизити граничну ціну на продаж російської нафти, з $60 до $45 за барель, щоб чинити тиск на доходи Росії, водночас США виступають проти зниження цінової стелі, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Ключові факти

За словами джерела, поки що немає жодних зрушень з позиції, яку США виклали на зустрічі міністрів фінансів G-7 на початку цього року. Втім, остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

Європейський союз і Великобританія прагнуть знизити межу до $45 за барель із нинішніх $60, щоб чинити тиск на доходи Росії від нафти, які мають вирішальне значення для продовження її війни проти України.

Європейський союз включив нижню межу до свого останнього пакету санкцій, спрямованого проти Москви.

ЄС та Велика Британія могли б розглянути можливість зниження ліміту без США, сказало одне із джерел. Більшість російської нафти транспортується поблизу європейських вод, тому якщо діяти поодинці, це може мати певний ефект. Втім, угода за участю всіх країн G7 була б більш ефективною.

Контекст

Ціни на нафту впали нижче за ліміт G7, але підскочили після ударів Ізраїлю по Ірану. Фʼючерси на нафту марки West Texas Intermediate виросли більш ніж на 7%, встановившись близько $73 за барель, що стало найбільшим одноденним стрибком з березня 2022 після атак.