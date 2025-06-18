ЄС може затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня – ЄП

Новий 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути затверджений 23 або 26 червня, повідомив «Європейській правді» один з європейських дипломатів за результатами засідання Комітету постійних представників ЄС.

Ключові факти

За словами співрозмовника, є дві дати, коли наступний санкційний пакет може отримати схвалення держав ЄС.

«18-й пакет санкцій проти Росії планують затвердити вже наступного тижня – або на Раді ЄС міністрами закордонних справ (23 червня), або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради (26 червня)», – повідомив співрозмовник видання

Він зазначив, попри попередні заяви, до нового пакета санкцій не увійде зниження максимальної ціни на російську нафту, оскільки стосовно цього питання відсутній консенсус держав G7.

Дипломат повідомив, що в засіданні Ради ЄС у понеділок, 23 червня, візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Контекст

Європейський Союз у рамках 18-го пакету санкцій проти Росії планує запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб і 33 юридичних осіб, писало раніше «Радіо Свобода» з посиланням на відповідний документ. Санкції спрямовані на скорочення енергетичних доходів Росії та послаблення її військової промисловості. До списку пропонується включити компанії, пов’язані з «тіньовим флотом» Росії, зокрема з ОАЕ, Маврикію та Гонконгу, а також капітана одного з таких суден, що вже перебуває під санкціями ЄС.

Крім того, під обмеження можуть потрапити дві нафтотрейдингові мережі з ОАЕ, які підтримують російський нафтовий сектор, та дві китайські компанії, що постачають товари для російських військових дій в Україні.

ЄС також пропонував знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, щоб обмежити доходи Росії від енергетики. Водночас США виступають проти зниження цінової стелі і дали зрозуміти, що не поспішають запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії,.