ЄС може затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня – ЄП

Новий 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути затверджений 23 або 26 червня, повідомив «Європейській правді» один з європейських дипломатів за результатами засідання Комітету постійних представників ЄС.
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Ключові факти
- За словами співрозмовника, є дві дати, коли наступний санкційний пакет може отримати схвалення держав ЄС.
- «18-й пакет санкцій проти Росії планують затвердити вже наступного тижня – або на Раді ЄС міністрами закордонних справ (23 червня), або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради (26 червня)», – повідомив співрозмовник видання
- Він зазначив, попри попередні заяви, до нового пакета санкцій не увійде зниження максимальної ціни на російську нафту, оскільки стосовно цього питання відсутній консенсус держав G7.
- Дипломат повідомив, що в засіданні Ради ЄС у понеділок, 23 червня, візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Контекст
Європейський Союз у рамках 18-го пакету санкцій проти Росії планує запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб і 33 юридичних осіб, писало раніше «Радіо Свобода» з посиланням на відповідний документ. Санкції спрямовані на скорочення енергетичних доходів Росії та послаблення її військової промисловості. До списку пропонується включити компанії, пов’язані з «тіньовим флотом» Росії, зокрема з ОАЕ, Маврикію та Гонконгу, а також капітана одного з таких суден, що вже перебуває під санкціями ЄС.
Крім того, під обмеження можуть потрапити дві нафтотрейдингові мережі з ОАЕ, які підтримують російський нафтовий сектор, та дві китайські компанії, що постачають товари для російських військових дій в Україні.
ЄС також пропонував знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, щоб обмежити доходи Росії від енергетики. Водночас США виступають проти зниження цінової стелі і дали зрозуміти, що не поспішають запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії,.
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