Европейский Союз в рамках восемнадцатого пакета санкций против России планирует ввести ограничения против девяти физических лиц и 33 юридических лиц. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на соответствующий документ.

Подробности

Санкции направлены на сокращение энергетических доходов России и ослабление ее военной промышленности. В список предлагается включить компании, связанные с «теневым флотом» России, в том числе из ОАЭ, Маврикия и Гонконга, а также капитана одного из таких судов, уже находящихся под санкциями ЕС.

Кроме того, под ограничения могут попасть две нефтетрейдинговые сети из ОАЭ, поддерживаемые российским нефтяным сектором, и две китайские компании, поставляющие товары для российских военных действий в Украине.

ЕС также предлагает снизить предельную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, чтобы ограничить доходы России от энергетики.

Контекст

23 мая 2025 года Еврокомиссия объявила о планах провести закрытые консультации со странами-членами ЕС по новому пакету санкций против России.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что снижение мировых цен на нефть может способствовать завершению полномасштабной войны России против Украины.

Между тем Великобритания призвала страны G7 поддержать снижение ценового потолка на российскую нефть, подчеркивая, что это необходимо для усиления давления на президента РФ Владимира Путина для прекращения агрессии против Украины.