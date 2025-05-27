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Немецкие медиа сообщили, что ЕС не договорился с США о борьбе с обходом санкций. Как это комментируют в Украине

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Европейскому союзу не удалось согласовать с США и Китаем координацию действий по предотвращению обхода санкций против России. Об этом сообщают немецкие ARD и Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на закрытый доклад МИД Германии по итогам состоявшегося 20 мая в Брюсселе заседания Совета ЕС по иностранным делам. Несмотря на сложности, говорить о «развале сотрудничества», как об этом написали некоторые СМИ в Украине, некорректно, отметил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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  • На закрытом заседании, прошедшем без участия журналистов, главы МИД стран ЕС обсуждали дальнейшие санкционные шаги, достижения и просчеты. Во встрече приняли участие спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан и руководитель Разведывательного и аналитического центра ЕС Даниэль Маркич.
  • По словам О'Салливана, любая коммуникация с американской стороной насчет борьбы с обходом санкций прекращена.
  • В документе отмечается, что Брюссель больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона в сфере санкционного мониторинга, а сотрудничество в рамках G7 «потеряло динамику». Совместные действия ЕС с администрацией США в данном направлении прекращены, и дальнейшая координация санкций против России остается под вопросом.
  • Несмотря на это, О'Салливан и Маркич заявили, что санкции существенно влияют на российскую экономику. ЕС добился успеха в сдерживании реэкспорта товаров военного назначения через третьи страны, в частности через Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. В то же время остаются трудности с контролем поставок через Казахстан, ОАЭ и Турцию.
  • Китай – ключевой маршрут обхода санкций. По словам О'Салливана, почти 80% случаев обхода санкций приходится на Китай, включая Гонконг.
  • В то же время уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк опроверг информацию о прекращении сотрудничества США и ЕС в сфере противодействия обходу российских санкций, как об этом написал ряд СМИ в Украине. Несмотря на сложности, говорить о «развале сотрудничества» некорректно, заявил он.
  • «Коммуницирую с американцами-санкционщиками и видел их дважды за три недели на совместных рабочих встречах в Европе, где обсуждали и обход санкций, и усиление санкций. Тот ли это «импульс», что был? Нет, но исключительно из-за политического контекста. Произошел ли «развал сотрудничества»? Совершенно точно нет», – отметил Власюк. По его словам, по-прежнему в рамках санкционной коалиции происходит активный обмен информацией и идеями.

Контекст

Аналитики Института Брукингса насчитали более 340 судов в составе так называемого теневого флота России, который продолжает перевозить нефть в обход санкций.

На прошлой неделе ЕС и Великобритания объявили новый пакет ограничений против сотен судов, связанных с российским экспортом.

Страны «Большой семерки» пригрозили ужесточением санкции против РФ, если она не согласится прекратить огонь в Украине, говорится в коммюнике министров финансов и руководителей центробанков G7 от 22 мая.

Президент США Дональд Трамп может на этой неделе ввести санкции против России, пишет WSJ со ссылкой на источники. Хотя Трамп верил в возможность договориться с Путиным, его разочарование растет после неудачных переговоров и масштабных российских ударов по Украине.

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