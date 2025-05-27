Європейському союзу не вдалося узгодити зі США та Китаєм координацію дій щодо запобігання обходу санкцій проти Росії. Про це повідомляють німецькі ARD та Süddeutsche Zeitung , посилаючись на закриту доповідь МЗС Німеччини за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося 20 травня в Брюсселі. Попри складнощі, говорити про «розвал співпраці», як про це написали деякі ЗМІ в Україні, некоректно, зазначив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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На закритому засіданні, яке відбулося без участі журналістів, очільники МЗС країн ЄС обговорювали подальші санкційні кроки, досягнення та прорахунки. Участь у зустрічі взяли спецпредставник ЄС із санкцій Девід ОʼСалліван і очільник Розвідувального та аналітичного центру ЄС Даніель Маркіч.

За словами ОʼСаллівана, будь-яку комунікацію з американською стороною щодо боротьби з обходом санкцій наразі припинено.

У документі наголошується, що Брюссель більше не може розраховувати на підтримку Вашингтона у сфері санкційного моніторингу, а співпраця в межах G7 «втратила динаміку». Спільні дії ЄС з адміністрацією США в цьому напрямі припинені, і подальша координація санкцій проти Росії залишається під питанням.

Попри це ОʼСалліван і Маркіч заявили, що санкції мають суттєвий вплив на російську економіку. ЄС досяг успіху у стримуванні реекспорту товарів військового призначення через треті країни, зокрема через Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. Водночас залишаються труднощі з контролем постачання через Казахстан, ОАЕ та Туреччину.

Китай – ключовий маршрут обходу санкцій. За словами ОʼСаллівана, майже 80% випадків обходу санкцій припадає на Китай, включно з Гонконгом.

Водночас уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк спростував інформацію про припинення співпраці США та ЕС у сфері протидії обходу російських санкцій, як про це написала низка ЗМІ в Україні. Незважаючи на складнощі, говорити про «розвал співпраці» некоректно, заявив він.

«Комунікую з американцями-санкційниками і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах у Європі, де обговорювали й обхід санкцій, і посилення санкцій. Чи той самий «імпульс», що був? Ні, але виключно через політичний контекст. Чи (відбувся) «розвал співпраці»? Абсолютно точно ні», – зазначив Власюк. За його словами, як і раніше, в межах санкційної коаліції відбувається активний обмін інформацією та ідеями.

Контекст

Аналітики Інституту Брукінґса нарахували понад 340 суден у складі так званого тіньового флоту Росії, який продовжує перевозити нафту в обхід санкцій.

Минулого тижня ЄС та Велика Британія оголосили новий пакет обмежень проти сотень суден, пов’язаних із російським експортом.

Країни «Великої сімки» пригрозили посиленням санкції проти РФ, якщо вона не погодиться припинити вогонь в Україні, йдеться у комюніке міністрів фінансів та очільників центробанків G7 від 22 травня.

Президент США Дональд Трамп може цього тижня запровадити санкції проти Росії, пише WSJ із посиланням на джерела. Хоча Трамп вірив у можливість домовитися з Путіним, його розчарування зростає після невдалих переговорів і масштабних російських ударів по Україні.