ЕС прорабатывает детали плана, предусматривающего военную помощь Украине на €40 млрд – Каллас

Оборонная инициатива ЕС, предусматривающая дополнительную военную помощь Украине на €40 млрд, имеет широкую политическую поддержку среди европейских стран. В то же время ЕС должен продвигаться быстро в ее реализации, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии РФ, заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас, пишет «Укринформ» .

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По словам Каллас, дискуссии по деталям инициативы продолжаются, однако уже сделаны первые шаги по ее воплощению.

«Во время прошлого Европейского совета мы получили формулировки, что должны двигаться быстро с этой инициативой. Мы уже проделали определенную работу по этому поводу и будем надеяться, что сможем продвигаться вперед», – сказала она.

Европейские чиновники высказали положительную оценку результатам переговоров в Джидде между представителями Украины и США.

«Мы видим сейчас, что Россия действительно не хочет мира. Также понятно, что России действительно нельзя доверять. Они воспользуются этой возможностью, чтобы выдвигать различные требования, которые мы уже видели раньше, они требуют выполнения главных целей, которые ставили перед собой. Так что будем смотреть, как это будет развиваться дальше», – отметила Каллас.

О возможном привлечении ЕС к мирным переговорам Каллас подчеркнула, что на данный момент реального переговорного процесса не существует. Доминирует формат «челночной» дипломатии, поскольку Россия не демонстрирует готовность к мирному урегулированию, отметила представитель ЕС.

Контекст

ЕС разработал план создания фонда, предусматривающего предоставление Украине военной помощи на сумму от €20 млрд до €40 млрд. В пакет входят 2 млн боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды большого калибра.

Участие стран в фонде будет добровольным, чтобы избежать блокирования со стороны Венгрии, последовательно отказывающейся поддерживать инициативы в пользу Украины через каналы ЕС.

Предложение ЕС появилось на фоне давления США, призывающего как можно быстрее завершить войну в Украине. В то же время европейские страны неоднократно заявляли о намерении продолжать поставки оружия Украине. Это нужно, чтобы Киев мог вернуть оккупированные территории, укрепить позиции на переговорах и обеспечить долгосрочную обороноспособность.