ЄС опрацьовує деталі плану, що передбачає військову допомогу Україні на €40 млрд – Каллас

Оборонна ініціатива ЄС, що передбачає додаткову військову допомогу Україні на €40 млрд, має широку політичну підтримку серед європейських країн. Водночас ЄС має просуватися швидко в її реалізації, щоб Україна могла захистити себе від агресії РФ, заявила на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас, пише «Укрінформ» .

Деталі

За словами Каллас, дискусії щодо деталей ініціативи тривають, проте вже зроблено перші кроки для її втілення.

«Під час минулої Європейської ради ми отримали формулювання, що маємо рухатися швидко з цією ініціативою. Ми вже виконали певну роботу щодо цього і будемо сподіватися, що зможемо просуватися вперед», – сказала вона.

Європейські урядовці висловили позитивну оцінку результатам переговорів у Джидді між представниками України та США.

«Ми бачимо зараз, що Росія насправді не хоче миру. Також зрозуміло, що Росії насправді не можна довіряти. Вони скористаються цією нагодою, щоб висувати різні вимоги, які ми вже бачили раніше, вони вимагають виконання головних цілей, які ставили перед собою. Тож будемо дивитися, як це розвиватиметься далі», – зазначила Каллас.

Щодо можливого залучення ЄС до мирних переговорів, Каллас наголосила, що на цей момент реального переговорного процесу не існує. Домінує формат «човникової» дипломатії, оскільки Росія не демонструє готовності до мирного врегулювання, зазначила представниця ЄС.

Контекст

ЄС розробив план створення фонду, який передбачає надання Україні військової допомоги на суму від €20 млрд до €40 млрд. До пакета входять 2 млн боєприпасів, зокрема артилерійські снаряди великого калібру.

Участь країн у фонді буде добровільною, щоб уникнути блокування з боку Угорщини, яка послідовно відмовляється підтримувати ініціативи на користь України через канали ЄС.

Пропозиція ЄС з’явилася на тлі тиску США, які закликають якнайшвидше завершити війну в Україні. Водночас європейські країни неодноразово заявляли про намір продовжувати постачання зброї Україні. Це потрібно, щоб Київ міг повернути окуповані території, зміцнити позиції на переговорах і забезпечити довгострокову обороноздатність.