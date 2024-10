ЕС начал расследование против Temu из-за продажи нелегальной продукции

Ключевые факты

Еврокомиссия также заявила, что оценит прозрачность и практику доступа к данным Temu, а также вероятное внедрение функций, вызывающих привыкание, для удержания пользователей.

Комиссия заявила, что обеспокоена тем, что на платформе могут продаваться незаконные и потенциально опасные продукты и что компания не принимает достаточных мер по контролю мошенников.

Представитель Temu заявил, что компания будет в полной мере сотрудничать с регулирующими органами и «серьезно относится к своим обязательствам в рамках закона DSA, постоянно инвестируя в укрепление нашей системы соответствия и защиту интересов потребителей на нашей платформе».

Компания также заявила, что ведет переговоры о присоединении к добровольному соглашению, заключенному при поддержке комиссии по борьбе с продажей контрафактной продукции в Интернете.

Контекст

Temu – последняя из ряда крупных технологических компаний, на которые ЕС нацелился в рамках DSA. Список компаний, сталкивающихся с рассмотрениями DSA, включает: Meta Platforms Inc., AliExpress компании Alibaba Group Holding Ltd., TikTok компании Bytedance Ltd. и X Corp. Илона Маска.

В ходе расследования компания, являющаяся подразделением китайской PDD Holdings Inc., сможет брать на себя обязательства, которые будут учитывать опасения Еврокомиссии, что позволит избежать штрафных санкций.

Расследование последовало по запросу ЕС от 11 октября, чтобы Temu поделилась сведениями о том, как она борется с контрафактной или опасной продукцией на своем рынке.