ЄС почав розслідування проти Temu через продаж нелегальної продукції

Ключові факти

Єврокомісія також заявила, що оцінить прозорість і практику доступу до даних Temu, а також ймовірне впровадження функцій, що викликають звикання, для утримання користувачів.

Комісія заявила, що стурбована тим, що на платформі можуть продаватися незаконні та потенційно небезпечні продукти, і що компанія не вживає достатніх заходів для контролю шахраїв.

Представник Temu заявив, що компанія повною мірою співпрацюватиме з регулюючими органами і «серйозно ставиться до своїх зобовʼязань у рамках закону DSA, постійно інвестуючи у зміцнення нашої системи відповідності та захист інтересів споживачів на нашій платформі».

Компанія також заявила, що веде переговори про приєднання до добровільної угоди, укладеної за підтримки комісії, щодо боротьби з продажем контрафактної продукції в Інтернеті.

Контекст

Temu – остання з низки великих технологічних компаній, на які ЄС націлився в рамках DSA. Інші компанії, які наразі стикаються з розглядами DSA, включають: Meta Platforms Inc., AliExpress компанії Alibaba Group Holding Ltd., TikTok компанії Bytedance Ltd. та X Corp. Ілона Маска.

Під час розслідування компанія, яка є підрозділом китайської PDD Holdings Inc., зможе брати на себе зобовʼязання, які враховуватимуть побоювання Єврокомісії, що дозволить їй уникнути штрафних санкцій.

Розслідування послідувало за запитом ЄС від 11 жовтня, щоб Temu поділилася даними про те, як вона бореться з контрафактною чи небезпечною продукцією на своєму ринку.