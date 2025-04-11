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ЕС выделит Украине свыше €23 млрд в 2025 году

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Европейский Союз планирует предоставить Украине более €23 млрд помощи в этом году. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 11 апреля.

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  • «В этом году мы выделили более €23 млрд для Украины», – отметила она.
  • Каллас добавила, что в 2024 году ЕС и его страны-члены предоставили Украине €20 млрд. «Мы делаем больше и способны добиться еще больших результатов», – подчеркнула она.

Контекст

С февраля 2022 года Европейский Союз является крупнейшим источником прямой бюджетной поддержки Украины, выделив €50,5 млрд на ключевые нужды госбюджета.

В июне 2024 года лидеры G7 одобрили кредит Украине на $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов на сумму около €260 млрд, большинство из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Страны ЕС договорились использовать доходы от этих активов для финансирования обороны и восстановления Украины. Согласно соглашению, ЕС и США выделят по $20 млрд, а $10 млрд предоставят Великобритания, Япония и Канада.

9 апреля 2025 года ЕС перевел Украине €1 млрд в рамках инициативы G7 ERA, которые направят на покрытие приоритетных бюджетных расходов.

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