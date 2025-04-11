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ЄС виділить Україні понад €23 млрд у 2025 році

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Європейський союз планує надати Україні більш як €23 млрд допомоги цього року. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас 11 квітня.

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Деталі 

  • «Цього року ми виділили понад €23 млрд для України», – зазначила вона. 
  • Каллас додала, що у 2024 році ЄС та його країни-члени надали Україні €20 млрд. «Ми робимо більше і здатні досягти ще більших результатів», – наголосила вона.

Контекст 

З лютого 2022 року Європейський Союз є найбільшим джерелом прямої бюджетної підтримки України, виділивши €50,5 млрд на ключові потреби держбюджету.

У червні 2024 року лідери G7 схвалили кредит Україні на $50 млрд, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів на суму близько €260 млрд, більшість із яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Країни ЄС домовилися використовувати прибутки від цих активів для фінансування оборони та відновлення України. Згідно з угодою, ЄС і США виділять по $20 млрд, а $10 млрд нададуть Велика Британія, Японія та Канада.

9 квітня 2025 року ЄС переказав Україні €1 млрд у рамках ініціативи G7 ERA, спрямованих на покриття пріоритетних бюджетних витрат.

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