Україна отримала третій транш від ЄС на €1 млрд за рахунок доходів від російських активів

ЄС перерахував Україні €1 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), повідомляє Міністерство фінансів 9 квітня. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.
ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, із яких внесок ЄС складає €18,1 млрд.
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Ключові факти
- У 2025 році ЄС спрямував до державного бюджету України €8,5 млрд – найбільше серед усіх донорів. Кошти надійшли у рамках механізму ERA та фінансового інструменту Ukraine Facility.
- «Залучене фінансування спрямовується на пріоритетні сфери бюджету країни», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
- Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу €5 млрд.
- Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.
Контекст
Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €50,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.
У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.
Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення України. Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.
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