Україна отримала третій транш від ЄС на €1 млрд за рахунок доходів від російських активів

Ключові факти

У 2025 році ЄС спрямував до державного бюджету України €8,5 млрд – найбільше серед усіх донорів. Кошти надійшли у рамках механізму ERA та фінансового інструменту Ukraine Facility.

«Залучене фінансування спрямовується на пріоритетні сфери бюджету країни», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу €5 млрд.

Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Контекст

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – €50,5 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.

У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення України. Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.