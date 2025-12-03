Европейская комиссия предложила механизм, который позволит использовать замороженные российские активы на сумму €140 млрд для предоставления Украине займа без риска для Бельгии. Об этом 2 декабря пишет Politico со ссылкой на источники.

Детали

Причина беспокойства Бельгии заключается в том, что одна из пророссийских стран ЕС, например – Венгрия или Словакия, может заблокировать продление санкций против России. В таком случае Брюсселю пришлось бы немедленно вернуть Москве средства, которые планировалось одолжить Украине.

Чтобы избежать блокирования санкций отдельными государствами-членами, Еврокомиссия предлагает изменить правила их продления. Сейчас решения принимаются единогласно, и премьер Венгрии Виктор Орбан имеет право накладывать вето каждые шесть месяцев.

Комиссия предлагает применить статью 122 Договора о ЕС, которая позволяет принимать решения квалифицированным большинством в вопросах экономической безопасности. В этом случае Венгрия не сможет блокировать продление санкций.

По оценке юристов ЕС, статья 122 дает основания изменить правило единогласия, ведь отмена санкций против РФ действительно может нанести ущерб экономике Европы. Кроме того, голосование предлагают проводить не дважды в год, а раз в три года.

По данным анонимных чиновников ЕС, Еврокомиссия планирует обнародовать окончательное предложение в среду, чтобы обеспечить согласие всех 27 стран на выделение Украине займа под замороженные российские активы уже на декабрьском саммите Европейского совета.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

С 2022 года Европейский Союз заморозил около €210 млрд российских активов, большинство из которых хранится в Euroclear. Бельгия выступает против использования этих средств для займа Украине из-за риска, что в случае разморозки Euroclear не сможет быстро вернуть деньги. Премьер Бельгии Барт де Вевер назвал план «фундаментально ошибочным» и настаивает на юридически обязывающих и безусловных гарантиях от всех других 26 стран ЕС, которые бы покрывали потенциальные риски. Лидеры обсудят этот вопрос 18 декабря.

Украина сейчас сталкивается с дефицитом финансирования из-за новой волны российских атак и замедления западной помощи. ЕС пытается сформировать финансовый пакет для поддержки Киева на ближайшие два года, но споры между государствами и юридические ограничения затрудняют принятие решений. Замороженные российские активы рассматриваются как один из главных источников долгосрочного финансирования, однако правовые риски остаются высокими, а единство ЕС – неустойчивым.