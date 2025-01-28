Европа в поисках силы, которую любит мир. Как ей в этом может помочь Украина? Выводы инвестбанкира Игоря Мазепы из ВЭФ

На фоне политического и экономического кризиса в ЕС у Украины есть реальный шанс стать сильным игроком в Европе, если сможет преодолеть внутренние проблемы, использовать свои достижения в цифровизации и дерегуляции, а также завершить войну с Россией на выгодных для себя условиях, уверен соучредитель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. Такую рефлексию вызвал у бизнесмена контекст дискуссий и разговоров в кулуарах на Всемирном экономическом форуме в Давосе

«Поиск ответов на геополитические шоки» – одна из трех объявленных тем Всемирного экономического форума. Более того, я бы заметил, что этой темой было пронизано буквально все в Давосе.

Конечно, две оживленно обсуждаемые основные геополитические темы – это российская агрессия против Украины и приход к власти в США президента Дональда Трампа. И даже трудно было понять, что из этого больше беспокоит участников форума в сердце Европы, чего они больше опасаются.

Основным моим выводом с форума есть то, что мир любит сильных. При том что многие представители Европы на своем «домашнем» форуме сильными совсем не выглядели. А их неуверенность по поводу будущего Европы и их постоянная оглядка на заокеанского соседа лишь подчеркивали их слабость.

Мир любит сильных

Слабость Европы, наверное, и была лейтмотивом форума. Ведь выходит, что Европа теряет свою субъектность. Ни в возможности решить или уменьшить геополитические вызовы и улучшить безопасность для своих граждан, ни в возможности стимулировать экономический рост Европа уже не самодостаточна. По всем основным темам форума Европе приходится ориентироваться на более сильного – на США.

При этом немногочисленные представители США как сильного государства выглядели на форуме носителями некой сакральной мудрости. Кстати, наверное, чтобы подчеркнуть эту сакральность, почти в каждом своем предложении они упоминали имя Трампа.

С ними все хотели поговорить, к их словам прислушивались, несмотря на очевидность того факта, что от их видения и решений ничего особенно не зависит. Это напомнило мне особое отношение к любому американцу у представителей постсоветского пространства в 80–90-х годах прошлого века. Вот до чего докатилась Европа.

О слабости Европы прямо говорил Трамп в своем видеообращении, к которому было приковано большое внимание. В частности, он подчеркнул ужасный уровень бюрократии в ЕС, который, по его мнению, мешает создавать там новые бизнесы.

Шанс для Украины

Слабости Европы фактически посвятил свою речь и президент Владимир Зеленский, призывая ЕС становиться сильнее вместе с Украиной и даже предлагая конкретные шаги для этого.

И хотя его речь сорвала громкие аплодисменты, не похоже было на то, что аудитория готова принять его призывы. Просто потому, что, к сожалению, Украина в глазах европейских политиков и бизнесменов не выглядит сильной страной. Хотя и не по своей вине – ведь сейчас она жертва российской агрессии.

Но мир любит сильных. Примечательно, что Зеленский, как и Трамп через два дня после того, обратил внимание на зарегулированность бизнес-процессов в ЕС. И хотя, согласно разным международным рейтингам, Украине в этой области вряд ли есть чем похвастаться, я уверен, что в будущем Украина может стать европейским лидером по дерегуляции.

Много позитивных перемен у нас уже произошло. И в этом может быть наше конкурентное преимущество, в этом может быть наибольший вклад в будущий успех Европы. И если мы, конечно с помощью наших западных партнеров, сможем преодолеть нашего врага и закончить эту несправедливую войну на наших условиях, то мы точно станем сильными.

А если мы преодолеем наши внутренние проблемы (даже не буду их здесь перечислять, но уверен, что мы их преодолеем), то с нашим уровнем цифровизации мы действительно сможем стать конкурентоспособными в Европе и даже помочь ей стать сильнее.

Тогда нас будут не только уважать за стойкость и жертвенность, но и любить за нашу силу.