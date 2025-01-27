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Меньше всего доверия получают медиа и правительства. /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine
Категория
Мир
Дата

Глобальный кризис доверия. Бизнесу в мире доверяют больше, чем правительствам и медиа. Но ожидают от него лидерства в решении общественных проблем. Выводы из отчета Института доверия Эдельмана

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

5 хв читання

Меньше всего доверия получают медиа и правительства. Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

В ходе проведения дискуссий на ВЭФ Институт доверия Эдельмана опубликовал ежегодный глобальный отчет «Барометр доверия». В нем приняли участие респонденты из 28 стран, отвечавшие на вопросы о доверии к правительству, неправительственным организациям (НПО), медиа и бизнесам. И если общий уровень доверия остается примерно одинаковым по сравнению с прошлым годом, то поддержка медиа и правительств растет. Forbes Ukraine рассказывает о главных тезисах из отчета.

Бизнес остается самым надежным институтом в мире, получая в среднем 62% доверия. Что значительно превышает уровень доверия к правительству (52%), медиа (52%) и НПО (58%). Этот высокий показатель свидетельствует, что бизнес является компетентным и эффективным институтом, способным действовать быстро и решать социальные проблемы. В странах с развитой экономикой, в частности Западной Европы и США, бизнес пользуется большим доверием, чем правительство или медиа.

Глобально люди ожидают от бизнеса лидерства в преодолении социальных вызовов. Среди них – изменение климата, экономическое неравенство и технологический прогресс. Высокие ожидания обязывают бизнес поддерживать прозрачность, этику и стабильное лидерство, чтобы удержать свою позицию как самого надежного института.

Критика бизнесов и недовольство правительствами

Документ Всемирного экономического форуму

Меньше всего респонденты доверяют медиа. Фото Документ Всемирного экономического форуму

Впрочем, наряду с доверием к бизнесу есть и определенное количество нерешенных проблем. 61% респондентов во всем мире испытывают умеренное (41%) или высокое (20%) недовольство бизнесом, правительством и состоятельными людьми. Это объясняется убеждением, что правительство и бизнес усложняют их жизнь, обслуживают узкие интересы, а система приносит несправедливую выгоду богатым, когда более бедные предстают перед трудностями.

Это растущее недовольство подрывает доверие ко всем четырем основным институтам: бизнесу, правительству, медиа и неправительственным организациям. Более того, 40% респондентов одобряют использование одного или нескольких видов враждебной активности для достижения изменений, таких как онлайн-атаки (27%), умышленное распространение дезинформации (25%), угрозы или применение насилия (23%), а также повреждение имущества ( 23%). Данная тенденция особенно выражена среди молодежи: 53% людей в возрасте 18–34 лет поддерживают по крайней мере один из указанных методов.

Уровень недовольства в отношении бизнеса, правительства и состоятельных лиц превышает 50% в большинстве стран, в частности в развитых экономиках США, Франции и Германии. Низкий уровень недовольства наблюдается в Китае и Саудовской Аравии.

Самые распространенные причины возмущения – неравенство, несправедливое распределение ресурсов и ощущение, что эти институты работают в пользу узкого круга привилегированных лиц, игнорируя потребности общего населения. Это демонстрирует глобальный кризис доверия, который требует от бизнеса и правительств конкретных действий по восстановлению справедливости, прозрачности и равенства.

Документ Всемирного экономического форуму

Растет страх глобализации, экономического давления и технологий с 2024 по 2025 год. Фото Документ Всемирного экономического форуму

Недовольство респондентов проверили и на их ощущениях защищенности рабочего места. 62% работников обеспокоены тем, что международные торговые конфликты могут негативно повлиять на их занятость, а 58% опасаются, что автоматизация и отсутствие обучения могут привести к потере работы. Эти опасения усиливают чувство неуверенности в будущем и способствуют росту общественного недовольства.

За последние четыре года наблюдается значительный рост недоверия к лидерам разных институтов. По состоянию на 2025 год 70% респондентов считают, что чиновники, бизнес-лидеры и журналисты намеренно вводят их в заблуждение, распространяя ложную или преувеличенную информацию. Этот показатель вырос на 11% с 2021 года, что свидетельствует об углублении кризиса доверия к ключевым общественным институтам.

Недоверие к богатым и вызовы для бизнеса

67% респондентов считают, что богатые получают больше, чем им положено, а 65% уверены, что богатые избегают уплаты справедливой доли налогов. Эти данные подтверждают растущее чувство несправедливости и убеждение, что система работает в пользу привилегированных, оставляя обычных людей в невыгодном положении.

Документ Всемирного экономического форуму

Уровень недовольства растет и в отношении руководителей компаний. Фото Документ Всемирного экономического форуму

Бизнес остается единственным институтом, который считается одновременно компетентным и нравственным. Однако рост недовольства среди населения подрывает это доверие, поскольку люди ожидают от компаний активных действий по решению социальных и экономических проблем.

86% респондентов озабочены тем, чтобы бизнес создавал хорошо оплачиваемые рабочие места, а 84% считают сверхважным инвестирование компаний в развитие навыков, необходимых для будущего. Эти показатели подчеркивают общественный запрос на активную роль бизнеса в обеспечении экономической стабильности и профессионального развития работников.

Топ-5 основных сфер, в которых респонденты хотят, чтобы бизнес активно участвовал для решения актуальных проблем:

  1. Доступность. Главным запросом является обеспечение доступности. На это очень полагается 64% респондентов.
  2. Изменение климата. 62% респондентов полагают, что бизнес должен играть ключевую роль в борьбе с изменениями климата, вводя экологические технологии и уменьшая свой углеродный след.
  3. Переподготовка кадров. 56% ожидают инвестиций в развитие навыков сотрудников, чтобы те могли адаптироваться к новым технологиям и экономическим изменениям.
  4. Борьба с дезинформацией. 55% хотят, чтобы бизнес боролся с распространением ложной информации, особенно в цифровых медиа.
  5. Дискриминация. Бизнес должен обеспечивать равные возможности и активно работать над искоренением любой формы дискриминации на рабочем месте. В этом уверены 53% респондентов.

Более 70% хотят, чтобы руководители бизнеса вмешивались в общественные проблемы и влияли на вызовы. Таким образом они также смогут улучшить эффективность своего бизнеса. То же касается и проблем, которые они сами и вызвали.

Впрочем, только 68% респондентов очень озабочены тем, что эти проблемы вредят клиентам, работникам и сообществам. Более 80% считают, что для лучшего будущего бизнеса нужно быть вежливыми в рабочем пространстве, чтобы способствовать обсуждению спорных вопросов.

Документ Всемирного экономического форуму

Респонденты считают, что меньше всего компетенций имеет правительство. Фото Документ Всемирного экономического форуму

Респонденты также обеспокоены тем, что правительства становятся менее компетентными и нравственными. И в этом контексте наибольшее доверие вызывают НПО и бизнесы.

Соответственно 61% и 63% говорят о том, что правительства заслужили власть, поскольку оказывают положительное воздействие на их жизнь и понимают, что людям нужно. Впрочем, среди институтов именно НПО являются звеном, объединяющим людей. В это верят более 50%.

Медианедоверие

Меньше доверия у медиа. Новостные организации скорее привлекают большую аудиторию, чем рассказывают людям о том, что им надо знать. Так считают 75%. Эти медиа скорее поддерживают идеологию, чем информируют общественность. Это больше всего волнует 67% респондентов.

В отчете также говорится об инфлюэнсерах, захватывающих медиапространство. Им доверяют 65% респондентов в мире. Но если инфлюэнсер присоединяется к власти, у 48% респондентов это вызывает недоверие.

Еще одно интересное наблюдение в «Барометре доверия» Эдельбаума наблюдается в зависимости доверия и экономического оптимизма. С доверием недовольство растворяется, а оптимизм растет.

Среди опрошенных в 28 странах больше всего доверия к бизнесу зафиксировали в 15. Среди них Китай, Индия, Индонезия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кения, Малайзия, Таиланд, Мексика, Колумбия, Бразилия, Нидерланды и Сингапур. Меньше всего доверия зафиксировали в Южной Корее, Германии и Японии. Похожая ситуация с доверием к медиа в тех же странах. Впрочем, если сравнить с 2024 годом, то доверие к бизнесам и медиа растет.

Постоянным показателем остается доверие к ООН. Больше всего организации благоволят Таиланд, Китай и Индия, а меньше всего – Япония, Аргентина, Германия.

Методология

Методология исследования базируется на онлайн-опросе, проводившемся с 25 октября по 16 ноября 2024 года. В исследовании приняли участие более 33 000 респондентов из 28 стран мира, включая Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Японию, Мексику, Великобританию, США и т.д.

Размер выборки в каждой стране составлял примерно 1150 человек, с вариациями от 1150 до 2124 в зависимости от страны. Собранные данные репрезентативны для общего населения по возрасту, полу, региону и этнической/национальной принадлежности. Глобальные средние характеристики формировались на базе всех 28 опрошенных государств.

Статистическая значимость обеспечивалась на уровне доверия более 99% с использованием t-теста для определения годовых изменений, которые невозможно объяснить случайностью. Предельная погрешность для глобальных данных составляет ±0,7%, тогда как для отдельных стран – от ±2,8% до ±3,8% в зависимости от величины выборки.

Исследование проводилось с сокращением текста вопросов для обеспечения понятности, а в Канаде часть респондентов повторно опросили из-за уточнения перевода.

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