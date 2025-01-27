Глобальный кризис доверия. Бизнесу в мире доверяют больше, чем правительствам и медиа. Но ожидают от него лидерства в решении общественных проблем. Выводы из отчета Института доверия Эдельмана

В ходе проведения дискуссий на ВЭФ Институт доверия Эдельмана опубликовал ежегодный глобальный отчет «Барометр доверия». В нем приняли участие респонденты из 28 стран, отвечавшие на вопросы о доверии к правительству, неправительственным организациям (НПО), медиа и бизнесам. И если общий уровень доверия остается примерно одинаковым по сравнению с прошлым годом, то поддержка медиа и правительств растет. Forbes Ukraine рассказывает о главных тезисах из отчета.

Бизнес остается самым надежным институтом в мире, получая в среднем 62% доверия. Что значительно превышает уровень доверия к правительству (52%), медиа (52%) и НПО (58%). Этот высокий показатель свидетельствует, что бизнес является компетентным и эффективным институтом, способным действовать быстро и решать социальные проблемы. В странах с развитой экономикой, в частности Западной Европы и США, бизнес пользуется большим доверием, чем правительство или медиа.

Глобально люди ожидают от бизнеса лидерства в преодолении социальных вызовов. Среди них – изменение климата, экономическое неравенство и технологический прогресс. Высокие ожидания обязывают бизнес поддерживать прозрачность, этику и стабильное лидерство, чтобы удержать свою позицию как самого надежного института.

Критика бизнесов и недовольство правительствами

Меньше всего респонденты доверяют медиа. Фото Документ Всемирного экономического форуму

Впрочем, наряду с доверием к бизнесу есть и определенное количество нерешенных проблем. 61% респондентов во всем мире испытывают умеренное (41%) или высокое (20%) недовольство бизнесом, правительством и состоятельными людьми. Это объясняется убеждением, что правительство и бизнес усложняют их жизнь, обслуживают узкие интересы, а система приносит несправедливую выгоду богатым, когда более бедные предстают перед трудностями.

Это растущее недовольство подрывает доверие ко всем четырем основным институтам: бизнесу, правительству, медиа и неправительственным организациям. Более того, 40% респондентов одобряют использование одного или нескольких видов враждебной активности для достижения изменений, таких как онлайн-атаки (27%), умышленное распространение дезинформации (25%), угрозы или применение насилия (23%), а также повреждение имущества ( 23%). Данная тенденция особенно выражена среди молодежи: 53% людей в возрасте 18–34 лет поддерживают по крайней мере один из указанных методов.

Уровень недовольства в отношении бизнеса, правительства и состоятельных лиц превышает 50% в большинстве стран, в частности в развитых экономиках США, Франции и Германии. Низкий уровень недовольства наблюдается в Китае и Саудовской Аравии.

Самые распространенные причины возмущения – неравенство, несправедливое распределение ресурсов и ощущение, что эти институты работают в пользу узкого круга привилегированных лиц, игнорируя потребности общего населения. Это демонстрирует глобальный кризис доверия, который требует от бизнеса и правительств конкретных действий по восстановлению справедливости, прозрачности и равенства.

Растет страх глобализации, экономического давления и технологий с 2024 по 2025 год. Фото Документ Всемирного экономического форуму

Недовольство респондентов проверили и на их ощущениях защищенности рабочего места. 62% работников обеспокоены тем, что международные торговые конфликты могут негативно повлиять на их занятость, а 58% опасаются, что автоматизация и отсутствие обучения могут привести к потере работы. Эти опасения усиливают чувство неуверенности в будущем и способствуют росту общественного недовольства.

За последние четыре года наблюдается значительный рост недоверия к лидерам разных институтов. По состоянию на 2025 год 70% респондентов считают, что чиновники, бизнес-лидеры и журналисты намеренно вводят их в заблуждение, распространяя ложную или преувеличенную информацию. Этот показатель вырос на 11% с 2021 года, что свидетельствует об углублении кризиса доверия к ключевым общественным институтам.

Недоверие к богатым и вызовы для бизнеса

67% респондентов считают, что богатые получают больше, чем им положено, а 65% уверены, что богатые избегают уплаты справедливой доли налогов. Эти данные подтверждают растущее чувство несправедливости и убеждение, что система работает в пользу привилегированных, оставляя обычных людей в невыгодном положении.

Уровень недовольства растет и в отношении руководителей компаний. Фото Документ Всемирного экономического форуму

Бизнес остается единственным институтом, который считается одновременно компетентным и нравственным. Однако рост недовольства среди населения подрывает это доверие, поскольку люди ожидают от компаний активных действий по решению социальных и экономических проблем.

86% респондентов озабочены тем, чтобы бизнес создавал хорошо оплачиваемые рабочие места, а 84% считают сверхважным инвестирование компаний в развитие навыков, необходимых для будущего. Эти показатели подчеркивают общественный запрос на активную роль бизнеса в обеспечении экономической стабильности и профессионального развития работников.

Топ-5 основных сфер, в которых респонденты хотят, чтобы бизнес активно участвовал для решения актуальных проблем:

Доступность. Главным запросом является обеспечение доступности. На это очень полагается 64% респондентов. Изменение климата. 62% респондентов полагают, что бизнес должен играть ключевую роль в борьбе с изменениями климата, вводя экологические технологии и уменьшая свой углеродный след. Переподготовка кадров. 56% ожидают инвестиций в развитие навыков сотрудников, чтобы те могли адаптироваться к новым технологиям и экономическим изменениям. Борьба с дезинформацией. 55% хотят, чтобы бизнес боролся с распространением ложной информации, особенно в цифровых медиа. Дискриминация. Бизнес должен обеспечивать равные возможности и активно работать над искоренением любой формы дискриминации на рабочем месте. В этом уверены 53% респондентов.

Более 70% хотят, чтобы руководители бизнеса вмешивались в общественные проблемы и влияли на вызовы. Таким образом они также смогут улучшить эффективность своего бизнеса. То же касается и проблем, которые они сами и вызвали.

Впрочем, только 68% респондентов очень озабочены тем, что эти проблемы вредят клиентам, работникам и сообществам. Более 80% считают, что для лучшего будущего бизнеса нужно быть вежливыми в рабочем пространстве, чтобы способствовать обсуждению спорных вопросов.

Респонденты считают, что меньше всего компетенций имеет правительство. Фото Документ Всемирного экономического форуму

Респонденты также обеспокоены тем, что правительства становятся менее компетентными и нравственными. И в этом контексте наибольшее доверие вызывают НПО и бизнесы.

Соответственно 61% и 63% говорят о том, что правительства заслужили власть, поскольку оказывают положительное воздействие на их жизнь и понимают, что людям нужно. Впрочем, среди институтов именно НПО являются звеном, объединяющим людей. В это верят более 50%.

Медианедоверие

Меньше доверия у медиа. Новостные организации скорее привлекают большую аудиторию, чем рассказывают людям о том, что им надо знать. Так считают 75%. Эти медиа скорее поддерживают идеологию, чем информируют общественность. Это больше всего волнует 67% респондентов.

В отчете также говорится об инфлюэнсерах, захватывающих медиапространство. Им доверяют 65% респондентов в мире. Но если инфлюэнсер присоединяется к власти, у 48% респондентов это вызывает недоверие.

Еще одно интересное наблюдение в «Барометре доверия» Эдельбаума наблюдается в зависимости доверия и экономического оптимизма. С доверием недовольство растворяется, а оптимизм растет.

Среди опрошенных в 28 странах больше всего доверия к бизнесу зафиксировали в 15. Среди них Китай, Индия, Индонезия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кения, Малайзия, Таиланд, Мексика, Колумбия, Бразилия, Нидерланды и Сингапур. Меньше всего доверия зафиксировали в Южной Корее, Германии и Японии. Похожая ситуация с доверием к медиа в тех же странах. Впрочем, если сравнить с 2024 годом, то доверие к бизнесам и медиа растет.

Постоянным показателем остается доверие к ООН. Больше всего организации благоволят Таиланд, Китай и Индия, а меньше всего – Япония, Аргентина, Германия.