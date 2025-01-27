Глобальный кризис доверия. Бизнесу в мире доверяют больше, чем правительствам и медиа. Но ожидают от него лидерства в решении общественных проблем. Выводы из отчета Института доверия Эдельмана

В ходе проведения дискуссий на ВЭФ Институт доверия Эдельмана опубликовал ежегодный глобальный отчет «Барометр доверия». В нем приняли участие респонденты из 28 стран, отвечавшие на вопросы о доверии к правительству, неправительственным организациям (НПО), медиа и бизнесам. И если общий уровень доверия остается примерно одинаковым по сравнению с прошлым годом, то поддержка медиа и правительств растет. Forbes Ukraine рассказывает о главных тезисах из отчета.
Бизнес остается самым надежным институтом в мире, получая в среднем 62% доверия. Что значительно превышает уровень доверия к правительству (52%), медиа (52%) и НПО (58%). Этот высокий показатель свидетельствует, что бизнес является компетентным и эффективным институтом, способным действовать быстро и решать социальные проблемы. В странах с развитой экономикой, в частности Западной Европы и США, бизнес пользуется большим доверием, чем правительство или медиа.
Глобально люди ожидают от бизнеса лидерства в преодолении социальных вызовов. Среди них – изменение климата, экономическое неравенство и технологический прогресс. Высокие ожидания обязывают бизнес поддерживать прозрачность, этику и стабильное лидерство, чтобы удержать свою позицию как самого надежного института.
- Категория
- Инновации
- Дата
-
Критика бизнесов и недовольство правительствами
Впрочем, наряду с доверием к бизнесу есть и определенное количество нерешенных проблем. 61% респондентов во всем мире испытывают умеренное (41%) или высокое (20%) недовольство бизнесом, правительством и состоятельными людьми. Это объясняется убеждением, что правительство и бизнес усложняют их жизнь, обслуживают узкие интересы, а система приносит несправедливую выгоду богатым, когда более бедные предстают перед трудностями.
Это растущее недовольство подрывает доверие ко всем четырем основным институтам: бизнесу, правительству, медиа и неправительственным организациям. Более того, 40% респондентов одобряют использование одного или нескольких видов враждебной активности для достижения изменений, таких как онлайн-атаки (27%), умышленное распространение дезинформации (25%), угрозы или применение насилия (23%), а также повреждение имущества ( 23%). Данная тенденция особенно выражена среди молодежи: 53% людей в возрасте 18–34 лет поддерживают по крайней мере один из указанных методов.
Уровень недовольства в отношении бизнеса, правительства и состоятельных лиц превышает 50% в большинстве стран, в частности в развитых экономиках США, Франции и Германии. Низкий уровень недовольства наблюдается в Китае и Саудовской Аравии.
Самые распространенные причины возмущения – неравенство, несправедливое распределение ресурсов и ощущение, что эти институты работают в пользу узкого круга привилегированных лиц, игнорируя потребности общего населения. Это демонстрирует глобальный кризис доверия, который требует от бизнеса и правительств конкретных действий по восстановлению справедливости, прозрачности и равенства.
Недовольство респондентов проверили и на их ощущениях защищенности рабочего места. 62% работников обеспокоены тем, что международные торговые конфликты могут негативно повлиять на их занятость, а 58% опасаются, что автоматизация и отсутствие обучения могут привести к потере работы. Эти опасения усиливают чувство неуверенности в будущем и способствуют росту общественного недовольства.
За последние четыре года наблюдается значительный рост недоверия к лидерам разных институтов. По состоянию на 2025 год 70% респондентов считают, что чиновники, бизнес-лидеры и журналисты намеренно вводят их в заблуждение, распространяя ложную или преувеличенную информацию. Этот показатель вырос на 11% с 2021 года, что свидетельствует об углублении кризиса доверия к ключевым общественным институтам.
Недоверие к богатым и вызовы для бизнеса
67% респондентов считают, что богатые получают больше, чем им положено, а 65% уверены, что богатые избегают уплаты справедливой доли налогов. Эти данные подтверждают растущее чувство несправедливости и убеждение, что система работает в пользу привилегированных, оставляя обычных людей в невыгодном положении.
Бизнес остается единственным институтом, который считается одновременно компетентным и нравственным. Однако рост недовольства среди населения подрывает это доверие, поскольку люди ожидают от компаний активных действий по решению социальных и экономических проблем.
86% респондентов озабочены тем, чтобы бизнес создавал хорошо оплачиваемые рабочие места, а 84% считают сверхважным инвестирование компаний в развитие навыков, необходимых для будущего. Эти показатели подчеркивают общественный запрос на активную роль бизнеса в обеспечении экономической стабильности и профессионального развития работников.
Топ-5 основных сфер, в которых респонденты хотят, чтобы бизнес активно участвовал для решения актуальных проблем:
- Доступность. Главным запросом является обеспечение доступности. На это очень полагается 64% респондентов.
- Изменение климата. 62% респондентов полагают, что бизнес должен играть ключевую роль в борьбе с изменениями климата, вводя экологические технологии и уменьшая свой углеродный след.
- Переподготовка кадров. 56% ожидают инвестиций в развитие навыков сотрудников, чтобы те могли адаптироваться к новым технологиям и экономическим изменениям.
- Борьба с дезинформацией. 55% хотят, чтобы бизнес боролся с распространением ложной информации, особенно в цифровых медиа.
- Дискриминация. Бизнес должен обеспечивать равные возможности и активно работать над искоренением любой формы дискриминации на рабочем месте. В этом уверены 53% респондентов.
Более 70% хотят, чтобы руководители бизнеса вмешивались в общественные проблемы и влияли на вызовы. Таким образом они также смогут улучшить эффективность своего бизнеса. То же касается и проблем, которые они сами и вызвали.
Впрочем, только 68% респондентов очень озабочены тем, что эти проблемы вредят клиентам, работникам и сообществам. Более 80% считают, что для лучшего будущего бизнеса нужно быть вежливыми в рабочем пространстве, чтобы способствовать обсуждению спорных вопросов.
Респонденты также обеспокоены тем, что правительства становятся менее компетентными и нравственными. И в этом контексте наибольшее доверие вызывают НПО и бизнесы.
Соответственно 61% и 63% говорят о том, что правительства заслужили власть, поскольку оказывают положительное воздействие на их жизнь и понимают, что людям нужно. Впрочем, среди институтов именно НПО являются звеном, объединяющим людей. В это верят более 50%.
Медианедоверие
Меньше доверия у медиа. Новостные организации скорее привлекают большую аудиторию, чем рассказывают людям о том, что им надо знать. Так считают 75%. Эти медиа скорее поддерживают идеологию, чем информируют общественность. Это больше всего волнует 67% респондентов.
В отчете также говорится об инфлюэнсерах, захватывающих медиапространство. Им доверяют 65% респондентов в мире. Но если инфлюэнсер присоединяется к власти, у 48% респондентов это вызывает недоверие.
Еще одно интересное наблюдение в «Барометре доверия» Эдельбаума наблюдается в зависимости доверия и экономического оптимизма. С доверием недовольство растворяется, а оптимизм растет.
Среди опрошенных в 28 странах больше всего доверия к бизнесу зафиксировали в 15. Среди них Китай, Индия, Индонезия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кения, Малайзия, Таиланд, Мексика, Колумбия, Бразилия, Нидерланды и Сингапур. Меньше всего доверия зафиксировали в Южной Корее, Германии и Японии. Похожая ситуация с доверием к медиа в тех же странах. Впрочем, если сравнить с 2024 годом, то доверие к бизнесам и медиа растет.
Постоянным показателем остается доверие к ООН. Больше всего организации благоволят Таиланд, Китай и Индия, а меньше всего – Япония, Аргентина, Германия.
Методология
Методология исследования базируется на онлайн-опросе, проводившемся с 25 октября по 16 ноября 2024 года. В исследовании приняли участие более 33 000 респондентов из 28 стран мира, включая Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Японию, Мексику, Великобританию, США и т.д.
Размер выборки в каждой стране составлял примерно 1150 человек, с вариациями от 1150 до 2124 в зависимости от страны. Собранные данные репрезентативны для общего населения по возрасту, полу, региону и этнической/национальной принадлежности. Глобальные средние характеристики формировались на базе всех 28 опрошенных государств.
Статистическая значимость обеспечивалась на уровне доверия более 99% с использованием t-теста для определения годовых изменений, которые невозможно объяснить случайностью. Предельная погрешность для глобальных данных составляет ±0,7%, тогда как для отдельных стран – от ±2,8% до ±3,8% в зависимости от величины выборки.
Исследование проводилось с сокращением текста вопросов для обеспечения понятности, а в Канаде часть респондентов повторно опросили из-за уточнения перевода.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.