Єврокомісія схвалила транш для України у €4,1 млрд за програмою Ukraine Facility

Європейська Комісія 14 листопада схвалила другий запланований платіж для України на близько €4,1 млрд у межах ініціативи ЄС Ukraine Facility. Тепер рішення про надання коштів має ухвалити Рада ЄС. Кошти мають надійти до бюджету до кінця року та збільшити загальну суму фінансування в 2024 році до €16,1 млрд, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Деталі

Цей механізм підтримки України спрямований на забезпечення макрофінансової стабільності та ефективної роботи державних інституцій, зазначається у повідомленні.

Після оцінки другого звіту України, поданого у жовтні, Єврокомісія підтвердила виконання всіх девʼяти індикаторів Плану для Ukraine Facility для отримання другого траншу. Йдеться про реформи у сферах боротьби з корупцією, покращення бізнес-середовища, ринку праці, регіональної політики, енергетичного ринку та захисту довкілля, зазначило Мінекономіки.

Після того як Єврокомісія позитивно оцінила виконання Україною індикаторів плану, звіт буде передано до Ради ЄС для ухвалення імплементаційного рішення. Після цього транш у розмірі близько €4,1 млрд буде спрямований до державного бюджету України.

Загалом за три квартали 2024 році Україна виконала 25 індикаторів Плану для Ukraine Facility. До кінця року залишилося виконати 11 індикаторів, звіт про їхнє виконання Україна подасть до Єврокомісії на початку 2025 року.

Контекст

Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом €50 млрд – діятиме з 2024 до 2027 року. Програма включатиме три ключові компоненти: пряма підтримка держбюджету (€38,27 млрд, з яких €33 млрд у формі кредитів та €5,3 млрд у формі грантів); спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (€6,97 млрд); технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (€4,8 млрд).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їхньої позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом цього року очікується близько €16 млрд бюджетної підтримки за програмою.

План для Ukraine Facility передбачає 69 реформ, за які відповідають понад 150 квартальних індикаторів виконання та 16 інвестиційних індикаторів. У третьому кварталі Україна виконала вісім із девʼяти індикаторів.