Четыре компании из Европы и США объявили о планах инвестировать более $100 млн в украинский сектор оборонных технологий, а также о первых закрытых инвестиционных раундах. Об этом сообщила пресс-служба Brave1 по итогам состоявшегося 16–17 сентября Defense Tech Valley 2025.

Подробности

NUNC Capital (Нидерланды) выделил €20 млн на Инициативу по созданию венчурных предприятий для поддержки оборонных инноваций Украины. Приоритет компании – развитие FOB для инвестиций в местную оборонную промышленность, в частности, в сфере «Новых материалов», что будет способствовать уменьшению зависимости Украины от иностранной поддержки, созданию рабочих мест и развитию экономики.

Verne Capital (Германия/Люксембург), венчурный фонд, специализирующийся на европейских оборонных, безопасных и кибербезопасных технологиях, объявил о намерении инвестировать до €25 млн в украинские оборонные инновации.

Varangians (Швеция) анонсировал масштабный план инвестирования в Украину и уже закрыл первое соглашение, детали которого будут раскрыты позже.

Oedipus Inc. (Европа) создан как первый европейский фонд с постоянным капиталом, ориентированный исключительно на оборонные технологии. Учредители имеют опыт инвестирования в автономные технологии, разработанные в Украине, и планируют объявить о сотрудничестве в украинской оборонной сфере.

Контекст

16–17 сентября во Львове состоялся Defense Tech Valley 2025, организованный Brave1 и Министерством цифровой трансформации Украины. Мероприятие посетили более 5000 участников из более 50 стран мира, среди них более 300 инвесторов из стран Европы и Северной Америки, что вдвое больше по сравнению с предыдущим событием Brave1 в феврале 2025 года – Defense Tech Innovation Forum. По данным Brave1, с 2024 года украинские оборонные компании привлекли $90 млн инвестиций, а средний чек вырос с 300 000 до $1 млн.