Российские МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. МИД называет инцидент «особо дерзким»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

МіГ-31 /Getty Images

МиГ-31 Фото Getty Images

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что 19 сентября российские самолеты в очередной раз нарушили воздушное пространство страны. Это уже четвёртое нарушение за год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИДа Эстонии.

Подробности

  • По информации ведомства, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения зашли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там в течение 12 минут.
  • В связи с инцидентом МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ему ноту протеста.
  • Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал подобные нарушения «совершенно неприемлемыми», подчеркнув, что последний случай «особенно дерзок».
  • «Растущая агрессивность России и усиливающиеся попытки испытать наши границы требуют немедленного усиления политического и экономического давления», – подчеркнул Тсахкна.

Контекст

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Эстонии начались внеплановые учения Сил обороны, цель которых – отработка реагирования на нарушение воздушного пространства страны.

17 сентября министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что нет оснований для закрытия границы с Россией.

Недавно парламент Латвии принял решение о полном закрытии границ с Россией и Беларусью на период военных учений «Запад». Польша также закрыла свою границу с Беларусью.

