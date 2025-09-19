Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что 19 сентября российские самолеты в очередной раз нарушили воздушное пространство страны. Это уже четвёртое нарушение за год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИДа Эстонии.
Подробности
- По информации ведомства, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения зашли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там в течение 12 минут.
- В связи с инцидентом МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ему ноту протеста.
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал подобные нарушения «совершенно неприемлемыми», подчеркнув, что последний случай «особенно дерзок».
- «Растущая агрессивность России и усиливающиеся попытки испытать наши границы требуют немедленного усиления политического и экономического давления», – подчеркнул Тсахкна.
Контекст
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Эстонии начались внеплановые учения Сил обороны, цель которых – отработка реагирования на нарушение воздушного пространства страны.
17 сентября министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что нет оснований для закрытия границы с Россией.
Недавно парламент Латвии принял решение о полном закрытии границ с Россией и Беларусью на период военных учений «Запад». Польша также закрыла свою границу с Беларусью.
