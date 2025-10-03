Один из крупнейших аэропортов Европы – международный аэропорт Мюнхена – приостанавливал работу в ночь на 3 октября из-за появления беспилотников в воздушном пространстве. Об этом сообщает официальный сайт аэропорта и издание Spiegel . Отменены десятки рейсов, вылететь не смогли 3000 пассажиров.

Подробности

Полеты в аэропорту были ограничены с 22:18, после того как несколько человек сообщили о дроне вблизи взлетно-посадочных полос. Впоследствии полеты полностью остановили, а ситуацией начала заниматься федеральная полиция Германии.

17 рейсов на вылет были отменены, а еще 15 рейсов перенаправлены в другие аэропорты, в частности в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. В общей сложности, по подсчетам аэропорта, ситуация затронула более 3000 пассажиров.

В терминалах аэропорта были развернуты пункты временного пребывания: пассажирам предоставили кровати, одеяла, еду и напитки. В сотрудничестве с авиакомпаниями была обеспечена координация по перепланировке рейсов.

Федеральная полиция подтвердила, что беспилотник был замечен не только вблизи, но и непосредственно над территорией аэропорта. Речь идет об одном дроне или о нескольких, пока неизвестно. Для проверки территории привлекали наземные патрули и полицейский вертолет, однако обнаружить дрон или его оператора не удалось.

Работа аэропорта была возобновлена ​​утром 3 октября, о чем сообщила федеральная полиция. Данные ресурса Flightradar24 также подтверждают, что рейсы из Мюнхена снова выполняются по расписанию.

Аэропорт Мюнхен – второй в Германии, после аэропорта Франкфурта-на-Майне, по количеству обслуживаемых пассажиров.

Контекст

В ночь с 9 на 10 сентября восемь российских ударных дронов вошли в воздушное пространство Польши. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что дронов было 19, и подавляющее большинство из них залетели из Беларуси. Польские, нидерландские и итальянские истребители вместе с силами ПВО Польши сбили часть из них.

Вход дронов в европейское воздушное пространство был умышленным, а не случайным, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Инцидент произошел на фоне роста напряженности между НАТО и Россией, накануне начала масштабных российских военных учений вблизи Польши.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, находясь там в течение 12 минут.

Дональд Трамп пообещал защищать Польшу и страны Балтии в случае усугубления российской агрессии.

Вечером 22 сентября аэропорт столицы Дании Копенгагена временно остановил прием и отправку рейсов из-за появления дронов в его воздушном пространстве. Схожий инцидент произошел в аэропорту Гардермуэн под столицей Норвегии Осло.