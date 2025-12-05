The Wall Street Journal підтвердила вчорашній витік Der Spiegel – європейські лідери на колі 1 грудня дійсно застерегли Володимира Зеленського від будь-яких поступок Росії без залізних гарантій безпеки з боку США. Про це пише видання з посиланням на власні два джерела.

Деталі

У дзвінку взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші лідери.

За даними співрозмовників WSJ, Макрон заявив, що Вашингтону необхідно донести чіткий сигнал і «докладно пояснити», як Україна буде захищена з боку США.

Європейські лідери наполягають на ключовій ролі США у гарантіях безпеки, які буде запропоновано Україні в межах будь-якої угоди.

Про телефонну розмову Зеленського з європейськими лідерами з посиланням на її запис напередодні розповів німецький Spiegel. За даними видання, у розмові європейські лідери висловили побоювання, що США можуть «зрадити» Україну в питанні територій, не давши чіткості щодо гарантій безпеки, а президент Фінляндії Олександр Стубб сказав, що «не можна залишати Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями», маючи на увазі переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які приїжджали до Москви.

Декілька учасників дзвінка підтвердили німецькому виданню, що розмова справді відбулася. Двоє з них заявили, що зміст розмови передано достеменно, але відмовилися підтвердити конкретні цитати. У Парижі заперечують, що Макрон говорив про можливу «зраду» США.

Контекст

23–24 листопада в Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України. За їхніми підсумками сторони підготували «оновлений і вдосконалений рамковий документ щодо миру» й продовжують його доопрацьовувати.

Президент Дональд Трамп заявив, що направить своїх представників до лідерів Росії та України для узгодження плану мирного врегулювання.

28 листопада під час розмови в Кремлі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Путін повідомив про готовність провести переговори з Трампом у Будапешті.

1 грудня в Південній Флориді відбулася чергова зустріч американської та української делегацій, присвячена пошуку шляхів завершення російсько-української війни. Forbes Ukraine зібрав ключові заяви та інсайди за підсумками цих переговорів.

2 грудня в Москві завершилися багатогодинні переговори спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, старшого радника Білого дому Джареда Кушнера та російського президента Володимира Путіна. Сторони не змогли узгодити компромісний план завершення війни, території – найбільш проблемне питання.

5 грудня у Маямі завершилися переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. У зустрічі з українського боку брали участь секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров і керівник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.