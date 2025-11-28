США готовы признать контроль России над Крымом и другими оккупированными территориями Украины в рамках своего мирного плана. Президент Дональд Трамп отправил в Москву своего посланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы сделать Владимиру Путину прямое предложение, пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Подробности

План может быть реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Украины. «Все очевиднее, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут действовать как угодно», – сказал один из собеседников издания.

В четверг, 27 ноября, Путин заявил, что статус Крыма и Донбасса – ключевой момент в переговорах с США. Он считает, что территориальные договоренности должны быть международно признаны, чтобы в будущем можно было квалифицировать их нарушение со стороны Украины как нападение на РФ.

Идея не нова. О том, что США рассматривают признание оккупированных территорий Украины российскими в рамках мирного плана, сообщали источники Bloomberg в апреле этого года.

Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что не планирует поступаться украинскими территориями.

Контекст

23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между чиновниками США и Украины. По итогам встречи стороны подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ о мире»; работа над ним продолжается.

Трамп заявлял, что отправит своих посланцев к президентам России и Украины, чтобы согласовать план мирного урегулирования войны. По его словам, на встречу с Путиным поедет спецпосланник президента США Стив Виткофф, к Зеленскому – министр армии Дэн Дрисколл.

28 ноября на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле Путин заявил, что не против переговоров с Трампом в Будапеште.