В Москве завершились многочасовые переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, старшего советника Белого дома Джареда Кушнера и российского президента Владимира Путина. Стороны не смогли согласовать компромиссный план завершения войны, территории – наиболее проблемный вопрос. Forbes Ukraine собрал ключевые заявления и инсайды.

Детали

Встреча длилась почти пять часов. После нее Уиткофф направился в американское посольство. С российской стороны в переговорах участвовали руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и советник Путина Юрий Ушаков. Дмитриев охарактеризовал переговоры как «продуктивные», но деталей не раскрыл.

Позже Ушаков сообщил, что согласованного компромиссного плана завершения войны пока нет. По его словам, вопрос контроля над территориями остается ключевым препятствием на пути к договоренностям, пишет WSJ.

CNN добавило, что среди прочих требований Кремля – официальный отказ Украины от вступления в НАТО и передача России части Донбасса, которую Москва аннексировала, но фактически не контролирует.

Вашингтон пока не комментирует результаты встречи. В то же время перед переговорами пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявляла, что США «очень оптимистично» оценивают возможность достижения соглашения о завершении войны, которая длится уже три с половиной года.

Ушаков также отметил, что личная встреча Трампа и Путина не запланирована и будет зависеть от прогресса в переговорах.

Украинская сторона и далее отвергает максималистские требования Кремля, которые Россия продолжает называть своими «красными линиями». «Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, но требуют дополнительных дискуссий. Часть формулировок нас не устраивает. Работа будет продолжаться», – сказал Ушаков.

Он добавил, что во время нынешнего раунда стороны обсуждали общие подходы, а не конкретные пункты американского мирного плана. По его словам, Путин передал Дональду Трампу «ряд важных политических сигналов», однако содержание не уточнил.

Источники, знакомые с позицией Кремля, ранее сообщили NBC News о трех требованиях, по которым Россия не готова к компромиссам: передача ей части Донбасса, который украинские силы удерживают; ограничение численности Вооруженных сил Украины; признание оккупированных территорий США и Европой.

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отменили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет корреспондент Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рафоглу со ссылкой на источники.

Контекст

23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между высокопоставленными чиновниками США и Украины. По их итогам стороны подготовили «обновленный и усовершенствованный рамочный документ по миру» и продолжают его дорабатывать.

Президент Дональд Трамп заявил, что направит своих представителей к лидерам России и Украины для согласования плана мирного урегулирования. Спецпосланник Стив Уиткофф должен отправиться на встречу с Владимиром Путиным, а министр армии Дэн Дрисколл – к Владимиру Зеленскому.

28 ноября во время беседы в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин сообщил о готовности провести переговоры с Трампом в Будапеште.

1 декабря в Южной Флориде состоялась очередная встреча американской и украинской делегаций, посвященная поиску путей завершения российско-украинской войны. Forbes Ukraine собрал ключевые заявления и инсайды по итогам этих переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны в Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом. По его словам, ключевым спорным вопросом на переговорах является около 20% территории Донецкой области, которую контролирует Украина. «Сейчас идут бои за участок примерно 30–50 км в той части Донецкой области, которая остается под контролем Украины. Мы пытаемся определить, с чем украинцы могли бы согласиться для обеспечения своей безопасности в будущем, и, кажется, достигли определенного прогресса», – отметил он в интервью Fox News.

Чиновник добавил, что США активно работают над тем, чтобы завершить войну, но окончательное решение зависит от сторон конфликта. «В конце-концов, все зависит от них. Если они не захотят заканчивать войну, она будет продолжаться. Однако мы делаем все возможное, чтобы этого избежать», – сказал он.