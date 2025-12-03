В Москве завершились многочасовые переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, старшего советника Белого дома Джареда Кушнера и российского президента Владимира Путина. Стороны не смогли согласовать компромиссный план завершения войны, территории – наиболее проблемный вопрос. Forbes Ukraine собрал ключевые заявления и инсайды.
Детали
- Встреча длилась почти пять часов. После нее Уиткофф направился в американское посольство. С российской стороны в переговорах участвовали руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и советник Путина Юрий Ушаков. Дмитриев охарактеризовал переговоры как «продуктивные», но деталей не раскрыл.
- Позже Ушаков сообщил, что согласованного компромиссного плана завершения войны пока нет. По его словам, вопрос контроля над территориями остается ключевым препятствием на пути к договоренностям, пишет WSJ.
- CNN добавило, что среди прочих требований Кремля – официальный отказ Украины от вступления в НАТО и передача России части Донбасса, которую Москва аннексировала, но фактически не контролирует.
- Вашингтон пока не комментирует результаты встречи. В то же время перед переговорами пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявляла, что США «очень оптимистично» оценивают возможность достижения соглашения о завершении войны, которая длится уже три с половиной года.
- Ушаков также отметил, что личная встреча Трампа и Путина не запланирована и будет зависеть от прогресса в переговорах.
- Украинская сторона и далее отвергает максималистские требования Кремля, которые Россия продолжает называть своими «красными линиями». «Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, но требуют дополнительных дискуссий. Часть формулировок нас не устраивает. Работа будет продолжаться», – сказал Ушаков.
- Он добавил, что во время нынешнего раунда стороны обсуждали общие подходы, а не конкретные пункты американского мирного плана. По его словам, Путин передал Дональду Трампу «ряд важных политических сигналов», однако содержание не уточнил.
- Источники, знакомые с позицией Кремля, ранее сообщили NBC News о трех требованиях, по которым Россия не готова к компромиссам: передача ей части Донбасса, который украинские силы удерживают; ограничение численности Вооруженных сил Украины; признание оккупированных территорий США и Европой.
- Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отменили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет корреспондент Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рафоглу со ссылкой на источники.
Контекст
23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между высокопоставленными чиновниками США и Украины. По их итогам стороны подготовили «обновленный и усовершенствованный рамочный документ по миру» и продолжают его дорабатывать.
Президент Дональд Трамп заявил, что направит своих представителей к лидерам России и Украины для согласования плана мирного урегулирования. Спецпосланник Стив Уиткофф должен отправиться на встречу с Владимиром Путиным, а министр армии Дэн Дрисколл – к Владимиру Зеленскому.
28 ноября во время беседы в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин сообщил о готовности провести переговоры с Трампом в Будапеште.
1 декабря в Южной Флориде состоялась очередная встреча американской и украинской делегаций, посвященная поиску путей завершения российско-украинской войны. Forbes Ukraine собрал ключевые заявления и инсайды по итогам этих переговоров.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны в Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом. По его словам, ключевым спорным вопросом на переговорах является около 20% территории Донецкой области, которую контролирует Украина. «Сейчас идут бои за участок примерно 30–50 км в той части Донецкой области, которая остается под контролем Украины. Мы пытаемся определить, с чем украинцы могли бы согласиться для обеспечения своей безопасности в будущем, и, кажется, достигли определенного прогресса», – отметил он в интервью Fox News.
Чиновник добавил, что США активно работают над тем, чтобы завершить войну, но окончательное решение зависит от сторон конфликта. «В конце-концов, все зависит от них. Если они не захотят заканчивать войну, она будет продолжаться. Однако мы делаем все возможное, чтобы этого избежать», – сказал он.
