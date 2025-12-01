В Южной Флориде прошли переговоры американской и украинской делегаций, посвященные поиску путей завершения российско-украинской войны. Forbes Ukraine собрал главные заявления и инсайды.

Подробности

С американской стороны приняли участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, с украинской – секретарь СНБО Рустем Умеров, заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий и генерал Михаил Гнатов.

Обе стороны назвали встречу продуктивной. Рубио по итогам переговоров заявил, что конечной целью есть не просто завершение войны, а создание условий для независимости и экономического процветания Украины. «Конечная цель – не только окончание войны. Мы хотим видеть конец убийств, смертей и страданий», – подчеркнул он. И добавил: «Речь идет об окончании войны таким образом, чтобы создать путь вперед, который позволит Украине быть независимой и никогда больше не иметь войны».

Рубио также добавил, что только постоянное прекращение боевых действий откроет дверь к экономическому прорыву: «Прекращение войны само по себе не даст желаемого результата. Нужно создать механизм, который позволит войти в эру чрезвычайного экономического прогресса».

После основной части состоялся отдельный разговор Умерова с Виткоффом, после которого украинское чиновник сразу позвонил президенту Зеленскому.

«Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира. Благодарны Соединенным Штатам за сильную поддержку и реальную заинтересованность в общем результате. Встреча была содержательной и успешной. Предстоит еще много работы – продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины», – написал Умеров.

По итогам встречи президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры во Флориде. После доклада Рустема Умерова он отметил, что в диалоге есть конструктив, все вопросы обсуждались откровенно и с четким фокусом обеспечения суверенитета и национальных интересов Украины.

«Важно, что есть конструктив в разговоре и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направленно на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. Благодарен Америке, команде президента Трампа и президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны. Будем работать дальше», – заявил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры журналистам, выразил оптимизм. По его словам, переговоры идут очень хорошо, у России есть желание завершить войну, а у Украины есть определенные сложности, в том числе с коррупцией. Трамп заявил, что есть хороший шанс заключить сделку.

По данным Axios и CNN, основное обсуждение в закрытой части переговоров сводилось к одному вопросу: какие именно захваченные Россией территории Украины останутся под контролем РФ в случае заключения мира. В частности, в первоначальном американском плане из 28 пунктов говорилось о передаче России еще не оккупированной части Донецкой области (с возможным созданием демилитаризованной зоны под российским администрированием).

Один из источников CNN сообщил, что переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически не сможет присоединиться к западному военному альянсу под руководством США из-за договоренностей, которые придется согласовывать непосредственно между странами – членами НАТО и Москвой.

Украинская сторона категорически отвергла эти идеи, поскольку это «существенно ослабит оборону Украины и сделает новую агрессию гораздо более вероятной». В то же время источник CNN с непосредственным знанием переговоров намекает, что ищутся «креативные решения», которые позволят сохранить конституционные положения и безопасность Украины, но детали слишком чувствительны к разглашению. Украинские чиновники назвали пятичасовую встречу тяжелой, интенсивной, но продуктивной.

Кроме территориального вопроса стороны затрагивали вопросы возможного обмена территориями, графика проведения новых выборов в Украине, характера западных гарантий безопасности и потребует ли Москва международного признания аннексий, пишет WSJ. Украинская делегация во время переговоров со США во Флориде заявила, что полный вывод ВСУ из Донецкой области невозможен, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника, основное внимание на встрече было уделено «проблемным вопросам» будущего мирного соглашения. Значительную часть обсуждения занял территориальный вопрос. Источник отмечает, что американская сторона передавала Украине позицию России, которая настаивает на полном выводе украинских войск со всего Донбасса.

Украинская сторона ответила, что такое решение невозможно из-за конституционных норм, позиции украинского общества и несоответствия реалиям на фронте. Киев настаивает: любые территориальные дискуссии должны начинаться с нынешней линии фронта. Также отмечалось, что курс на членство в НАТО закреплен в Конституции Украины, и его изменение ради мирного соглашения создало бы опасный прецедент.

«Американцы готовы выслушивать наши доводы. Но они постоянно повторяют: хорошо, вы можете быть на 100% правы, но есть другая сторона, требующая именно этого. Мы, как посредники, должны добиться, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логически объяснять свою позицию, но если другая сторона говорит «нет» – что мы можем сделать?» – цитирует источник «РБК-Украина».

Собеседник добавил, что между Киевом и Вашингтоном пока нет полной согласованности по поводу окончательного текста мирного соглашения, однако переговоры во Флориде он назвал «еще одним шагом вперед».

Уже сегодня, 1 декабря, Стив Виткофф, а может быть и Джаред Кушнер, отправляются в Москву для продолжения переговоров с российской стороной, пишет Axios. Один из украинских чиновников отметил, что главный вопрос теперь – насколько серьезны намерения россиян и с чем именно Виткофф вернется из Москвы.

Тем временем Рустем Умеров немедленно вылетает в Париж, где находится президент Владимир Зеленский, чтобы лично доложить ему все детали переговоров во Флориде.

Контекст

23–24 ноября в Женеве прошли переговоры между высокопоставленными представителями США и Украины. По их результатам был создан «обновленный и усовершенствованный рамочный документ по миру», над которым стороны продолжают работать.

Президент Трамп объявил, что направит своих эмиссаров к лидерам России и Украины для согласования плана мирного урегулирования конфликта. В частности, к Путину отправится спецпосланник Стив Виткофф, а к Зеленскому – министр армии Дэн Дрисколл.

28 ноября во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле Путин выразил готовность провести переговоры с Трампом в Будапеште.