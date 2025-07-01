Италия утвердила план выдачи 497 550 рабочих виз для граждан стран вне ЕС в 2026–2028 годах. Об этом пишет Reuters .

Подробности

Согласно правительственному решению, в 2026 году Италия разрешит въезд 164 850 иностранным работникам. К концу 2028-го общее количество выданных разрешений на работу составит 497 550.

Это второе существенное расширение легальной миграции за время правления премьер-министра Джорджи Мелони. В 2023–2025 годах Италия выдала более 450 000 рабочих разрешений, что является рекордным показателем за последние десятилетия.

Правительство одновременно усиливает борьбу с нелегальной миграцией. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози подчеркнул, что Италия «активно создает легальные пути миграции» для поддержки экономики, в частности сельского хозяйства.

Контекст

Решение вызвано демографическим кризисом: в 2024 году смертность в Италии превысила рождаемость на 281 000, а население сократилось до 58,93 млн. Эксперты отмечают, что для сохранения нынешнего уровня населения к 2050 году Италии нужно привлечь не менее 10 млн мигрантов.