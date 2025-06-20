Государственная налоговая служба в этом году провела 22 плановых документальных проверки в фармацевтической отрасли, по результатам которых доначислила более 234 млн грн налогов. Об этом сообщила пресс-служба ГНС 20 июня.
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Ключевые факты
- Налоговая в 2025 году запланировала проверить 104 хозсубъекта фармацевтической отрасли, суммарный доход которых в 2024 году достиг 287,5 млрд грн.
- Уже завершено 22 плановых проверки. По их результатам доначислено 234,1 млн грн налогов и уменьшены убытки, которые они ранее заявили на 153,4 млн грн, говорится в сообщении.
- ГНС уточнила, что эти фармацевтические компании включены в план-график нынешних проверок на основании рассчитанных рисков по неуплате налогов и сборов и невыполнению другого законодательства.
- В рамках формирования плана-графика в список вошли 3592 компании, которые, по аналитическим данным, имеют повышенный риск применения различных схем и инструментов сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов.
Контекст
С 1 марта по решению СНБО и постановлению Кабмина цены на 100 самых популярных лекарств снизили на 30%. Также на фармрынке вводится ряд ограничений для аптечных сетей и дистрибьюторов. Так, с 1 марта 2025-го аптеки не могут получать маркетинговые платежи при продаже лекарств – как рецептурных, так и безрецептурных. Речь идет о выплатах со стороны фармпроизводителей аптекам за каждую проданную упаковку лекарств, объясняла в марте Forbes Ukraine член совета директоров фармацевтической компании «Дарница» Екатерина Загорий. В целом по рынку такие платежи достигают 17–25% от стоимости одной упаковки.
В конце мая аптечные ассоциации фармотрасли выступили против новой редакции постановления Минздрава, предусматривающей изменение распределения маркетинговых расходов.
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