Ключові факти

Податкова у 2025 році запланувала перевірити 104 госпсуб’єкти фармацевтичної галузі, сумарний дохід яких у 2024 році досяг 287,5 млрд грн.

Вже завершені 22 планові перевірки. За їх результатами донараховано 234,1 млн грн податків та зменшені збитки, які вони раніше заявили на 153,4 млн грн, йдеться у повідомленні.

ДПС уточнила, що ці фармацевтичні компанії включені до плану-графіка цьогорічних

перевірок на підставі розрахованих ризиків щодо несплати податків та зборів та невиконання іншого законодавства.

Загалом у рамках формування плану-графіка до списку увійшли 3592 компанії, які, за аналітичними даними, мають підвищений ризик застосування різних схем та інструментів приховування доходів та ухилення від сплати податків.

Контекст

З 1 березня рішенням РНБО і постанова Кабміну ціни на 100 найпопулярніших ліків знизили на 30%. Також на фармринку вводиться низка обмежень для аптечних мереж і дистриб’юторів. Так, з 1 березня 2025-го аптеки не можуть отримувати маркетингові платежі при продажу ліків – як рецептурних, так і безрецептурних. Йдеться про виплати з боку фармвиробників аптекам за кожну продану упаковку ліків, пояснювала у березні Forbes Ukraine членкиня ради директорів фармацевтичної компанії «Дарниця» Катерина Загорій. Загалом по ринку такі платежі досягають 17–25% від вартості однієї упаковки.

Наприкінці травня аптечні асоціації фармгалузі виступили проти нової редакції постанови МОЗ, яка передбачає зміну розподілу маркетингових витрат.