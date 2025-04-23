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Трамп заявил, что не будет увольнять председателя ФРС. Рынки отреагировали ростом

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Голова ФРС Джером Пауэлл /Getty Images

Голова ФРС Джером Пауэлл Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает лишь в 2026 году. Об этом он сказал накануне в Белом доме. Фьючерсы на американские акции резко выросли после заявлений Трампа, пишет СNBC.

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Подробности

  • «Не хочу это комментировать, потому что не планирую его увольнять», – заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
  • Однако он в очередной раз подверг критике Пауэлла за то, что тот не спешит с решением о снижении процентных ставок.
  • «Я хотел бы, чтобы он был активнее в реализации своей идеи по снижению ставок. Сейчас – идеальный момент для этого», – сказал Трамп.
  • Фьючерсы на американские акции выросли в среду утром после того, как Трамп заявил, что не планирует увольнять главу ФРС.
  • Индекс Dow Jones вырос на 1,06%, фьючерсы, связанные с индексом S&P 500, подскочили на 1,45%, тогда как фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 1,69%.

Контекст

Дональд Трамп, назначивший Джерома Пауэлла главой ФРС во время своего первого президентского срока, неоднократно обвинял его в недостаточно активном смягчении монетарной политики. Пауэлл со своей стороны заявлял, что у президента нет полномочий уволить главу ФРС и подчеркивал, что не покинет пост даже по требованию президента.

Атаки Трампа на Пауэлла усилились после того, как глава ФРС заявил, что торговая война президента, в частности введение тарифов, может сдерживать экономический рост и подогревать инфляцию.

На прошлой неделе он обвинил главу ФРС в затягивании по смягчению монетарной политики. 21 апреля Трамп в соцсети Truth Social снова раскритиковал Пауэлла, назвав его «большим неудачником».

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