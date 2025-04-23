Трамп заявил, что не будет увольнять председателя ФРС. Рынки отреагировали ростом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает лишь в 2026 году. Об этом он сказал накануне в Белом доме. Фьючерсы на американские акции резко выросли после заявлений Трампа, пишет СNBC .

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«Не хочу это комментировать, потому что не планирую его увольнять», – заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Однако он в очередной раз подверг критике Пауэлла за то, что тот не спешит с решением о снижении процентных ставок.

«Я хотел бы, чтобы он был активнее в реализации своей идеи по снижению ставок. Сейчас – идеальный момент для этого», – сказал Трамп.

Фьючерсы на американские акции выросли в среду утром после того, как Трамп заявил, что не планирует увольнять главу ФРС.

Индекс Dow Jones вырос на 1,06%, фьючерсы, связанные с индексом S&P 500, подскочили на 1,45%, тогда как фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 1,69%.

Контекст

Дональд Трамп, назначивший Джерома Пауэлла главой ФРС во время своего первого президентского срока, неоднократно обвинял его в недостаточно активном смягчении монетарной политики. Пауэлл со своей стороны заявлял, что у президента нет полномочий уволить главу ФРС и подчеркивал, что не покинет пост даже по требованию президента.

Атаки Трампа на Пауэлла усилились после того, как глава ФРС заявил, что торговая война президента, в частности введение тарифов, может сдерживать экономический рост и подогревать инфляцию.

На прошлой неделе он обвинил главу ФРС в затягивании по смягчению монетарной политики. 21 апреля Трамп в соцсети Truth Social снова раскритиковал Пауэлла, назвав его «большим неудачником».