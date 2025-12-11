Деталі

«Наявні індикатори зазначають, що економічна активність продовжує збільшуватися помірними темпами, – йдеться в заяві FOMC. – Зростання зайнятості сповільнилося цього року, а рівень безробіття підвищився у вересні. Інфляція прискорилася порівняно з початком року і залишається дещо підвищеною».

FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Невизначеність щодо економічних прогнозів залишається підвищеною, водночас ризики погіршення ситуації на ринку праці зросли останніми місяцями, наголошується в заяві.

Комітет готовий скоригувати підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню поставлених цілей, повідомили в ФРС.

Зниження ключової ставки підтримали девʼять членів комітету проти трьох (один пропонував знизити ставку одразу на 0,5 в.п., а двоє виступили проти будь-якого зниження), що, як вказує The Hill, доволі незвично для Федрезерву і востаннє таке сталося у вересні 2019 року.

Рішення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

Ринки зустріли новину оптимістично, хоча й з деякою обережністю. Основні індекси США закрили торги в плюсі: Dow Jones Industrial Average підскочив на 510 пунктів (+1,1%), S&P 500 зріс на 0,7%, а Nasdaq Composite додав 0,3%, пише NBC News.

Для звичайних американців це зниження означає дешевші кредити: ставки за іпотекою, автокредитами та картками можуть впасти, хоча ефект проявиться не одразу. Економісти Reuters прогнозують, що рефінансування іпотеки вже незабаром заощадить домогосподарствам значні суми. Однак невизначеність через політику президента Трампа та бум інвестицій в ШІ може змінити траєкторію.

Голова ФРС Джером Пауелл вважає, що керівництво ФРС «добре підготовлене» до того, щоб почекати та подивитися, як розвиватиметься ситуація в економіці після чергового зниження ставки. За його словами, до наступного засідання FOMC у січні буде опубліковано «дуже багато даних», і вони враховуватимуться при ухваленні рішень про грошово-кредитну політику.

Пауелл заявив, що наступним кроком ФРС навряд чи стане збільшення процентної ставки. «Я не думаю, що підвищення ставки є базовим сценарієм для будь-кого», – сказав він під час пресконференції, передає CNBC.

Це вже третє послідовне зниження ставки в поточному році: аналогічні кроки були зроблені у вересні (на 50 б.п.) та жовтні (на 25 б.п.), що загалом зменшило її на 1,75 відсоткового пункту з пікового рівня. Рішення прийнято на тлі помірного зростання економіки, але з урахуванням ознак послаблення ринку праці та інфляції, яка все ще перевищує цільовий показник у 2%.

Раніше Трамп відкрито розмірковував про звільнення Пауелла, а його головний економічний радник сказав, що адміністрація вивчає, чи має він повноваження зробити це – тільки для того, щоб президент пізніше сказав, що не має наміру доводити справу до кінця.

Трампа обурює підхід ФРС, він регулярно вимагає зниження ставок і звинувачує центральний банк у тому, що той не прислухається до його закликів.

Голова ФРС неодноразово заявляв, що мита Трампа створили невизначеність щодо економічних перспектив США.