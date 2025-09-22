Центральный банк США, Федеральная резервная система, впервые за длительное время снижает ставки. Для частных инвесторов из Украины, инвестирующих в рынки США, это решение открывает новые возможности – от переоценки доходности государственных облигаций США до потенциального роста акций технологических гигантов. Но ключевой вопрос – смогут ли украинские инвесторы воспользоваться этим моментом?

Федеральная резервная система (ФРС) США 17 сентября впервые с декабря 2024 года снизила процентную ставку – на 25 базисных пунктов, до 4–4,25% годовых. Это один из ключевых параметров американской экономики и фондовых рынков страны.

Какие отрасли выиграют больше всего от долгожданного решения ФРС и как этим могут воспользоваться украинские инвесторы, инвестирующие в фондовый рынок США?