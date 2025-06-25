Минстратегпром работает над расширением программы льготного кредитования для производителей вооружения и военной техники, запущенной в ноябре 2024 года, говорится в статье Forbes Ukraine . Среди новаций – увеличение суммы портфельных гарантий и внедрение механизма финансового лизинга.

Ключевые факты

По состоянию на июнь 2025 года программа льготного кредитования ОПК обеспечила поддержку украинских производителей на сумму более 1,84 млрд грн, сообщила Forbes Ukraine заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

Более половины кредитов производители привлекли в качестве оборотных средств.

Пока 34 из более 100 поданных заявок смогли получить финансирование. «Заявки поступают ежедневно», – отметила Гвоздяр.

Минстратегпром работает над изменениями в законодательство, чтобы расширить возможности для льготного финансирования производителей, сообщила она. В частности, путем увеличения суммы портфельных гарантий.

Также Минстратегпром готовит новый механизм финансового лизинга, позволяющий предприятиям получать в пользование необходимое оборудование и технику с процентной ставкой 5%.

Лизингодателем будет выступать лизинговая компания, а государство через Фонд развития предпринимательства будет компенсировать часть расходов по обслуживанию лизингового соглашения.

Контекст

Запущенная в ноябре программа льготного кредитования ОПК дает возможность украинским производителям вооружения получать кредиты под 5% годовых.

Государство компенсирует оставшиеся процентные ставки. Пока такое кредитование предоставляют четыре банка: государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, МТБ Банк и ПУМБ.

Максимальный размер кредита – 500 млн грн на инвестиционные проекты и 100 млн грн на оборотный капитал.

Полученный кредит производитель может использовать для разработки, изготовления, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов или их составляющих.

Бюджет программы компенсаций от Минстратегпрома – 2,5 млрд грн до конца года.

Почему за время действия программы банки выдали почти в восемь раз больше потребительских кредитов, чем оборонных, и что тормозит программу поддержки ОПК – читайте в материале Forbes Ukraine.