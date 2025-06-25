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Фінансовий лізинг і вищі кредитні гарантії. Forbes дізнався деталі змін до програми пільгової підтримки ОПК

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Мінстратегпром працює над розширенням програми пільгового кредитування для виробників озброєння та військової техніки, запущеної у листопаді 2024 року, йдеться у статті Forbes Ukraine. Серед новацій – збільшення суми портфельних гарантій та запровадження механізму фінансового лізингу. 

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Ключові факти

  • На червень 2025-го програма пільгового кредитування ОПК забезпечила підтримку українських виробників на суму понад 1,84 млрд грн, повідомила Forbes Ukraine заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр. 
  • Більше половини кредитів виробники залучили як обігові кошти. 
  • Поки 34 із понад 100 поданих заявок змогли отримати фінансування. «Заявки надходять щодня», – зазначила Гвоздяр. 
  • Мінстратегпром працює над змінами до законодавства, щоб розширити можливості для пільгового фінансування виробників, повідомила вона. Зокрема, шляхом збільшення суми портфельних гарантій.
  • Також Мінстратегпром готує новий механізм фінансового лізингу, що дозволить підприємствам отримувати в користування необхідне обладнання і техніку з процентною ставкою 5%. 
  • Лізингодавцем виступатиме лізингова компанія, а держава через Фонд розвитку підприємництва компенсуватиме частину витрат на обслуговування лізингової угоди.

Контекст

Запущена в листопаді програма пільгового кредитування ОПК надає можливість українським виробникам озброєння отримувати кредити під 5% річних. 

Держава компенсує решту відсоткової ставки. Наразі таке кредитування надають чотири банки: державні Укрексімбанк та Ощадбанк, МТБ Банк і ПУМБ.

Максимальний розмір кредиту – 500 млн грн на інвестиційні проєкти та 100 млн грн на оборотний капітал. 

Отриманий кредит виробник може використати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів чи їхніх складових.

Бюджет програми компенсацій від Мінстратегпрому – 2,5 млрд грн до кінця року. 

Чому за час дії програми банки видали майже увосьмеро більше споживчих кредитів, ніж оборонних, і що гальмує програму підтримки ОПК – читайте в матеріалі Forbes Ukraine

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