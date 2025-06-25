Мінстратегпром працює над розширенням програми пільгового кредитування для виробників озброєння та військової техніки, запущеної у листопаді 2024 року, йдеться у статті Forbes Ukraine . Серед новацій – збільшення суми портфельних гарантій та запровадження механізму фінансового лізингу.

Ключові факти

На червень 2025-го програма пільгового кредитування ОПК забезпечила підтримку українських виробників на суму понад 1,84 млрд грн, повідомила Forbes Ukraine заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.

Більше половини кредитів виробники залучили як обігові кошти.

Поки 34 із понад 100 поданих заявок змогли отримати фінансування. «Заявки надходять щодня», – зазначила Гвоздяр.

Мінстратегпром працює над змінами до законодавства, щоб розширити можливості для пільгового фінансування виробників, повідомила вона. Зокрема, шляхом збільшення суми портфельних гарантій.

Також Мінстратегпром готує новий механізм фінансового лізингу, що дозволить підприємствам отримувати в користування необхідне обладнання і техніку з процентною ставкою 5%.

Лізингодавцем виступатиме лізингова компанія, а держава через Фонд розвитку підприємництва компенсуватиме частину витрат на обслуговування лізингової угоди.

Контекст

Запущена в листопаді програма пільгового кредитування ОПК надає можливість українським виробникам озброєння отримувати кредити під 5% річних.

Держава компенсує решту відсоткової ставки. Наразі таке кредитування надають чотири банки: державні Укрексімбанк та Ощадбанк, МТБ Банк і ПУМБ.

Максимальний розмір кредиту – 500 млн грн на інвестиційні проєкти та 100 млн грн на оборотний капітал.

Отриманий кредит виробник може використати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів чи їхніх складових.

Бюджет програми компенсацій від Мінстратегпрому – 2,5 млрд грн до кінця року.

Чому за час дії програми банки видали майже увосьмеро більше споживчих кредитів, ніж оборонних, і що гальмує програму підтримки ОПК – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.