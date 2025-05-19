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Финляндия будет поставлять боеприпасы в Украину за счет доходов от российских активов

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Финляндия будет поставлять в Украину боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает Минобороны страны 19 мая. Финляндия заключила с Европейской комиссией соглашение о поставках Украине тяжелых боеприпасов на €90 млн.

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Ключевые факты

  • Согласно сообщению, Финляндия стала одним из государств, реализующих меры Европейского союза по поставке в Украину военной техники с использованием средств от замороженных российских активов.
  • Финляндия уже заключила соглашение с Европейской комиссией о поставках в Украину тяжелых боеприпасов. Они будут закупаться у финских поставщиков за счет средств от замороженных российских активов через Европейский фонд мира. Стоимость соглашения – €90 млн.
  • «Этот новый пакет наряду с нашей национальной программой поддержки в размере €660 млн позволит наладить более тесные связи между финской промышленностью и поддержкой Финляндией Украины. Это отличный пример возможностей финской оборонной промышленности, и он показывает, что наши инвестиции в мощности производства боеприпасов окупаются», – сказал министр обороны Антти Хаккянен.

Контекст

В ноябре 2024 года стало известно, что финская группа компаний Summa Defence Ltd, которая занимается оборонными и охранными технологиями, совместно с украинскими партнерами Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development строит в Финляндии завод по производству беспилотников. Планируется, что широкомасштабное производство дронов начнется в первой половине 2025 года.

29 января 2025-го финская компания Insta Group Oy представила новый беспилотный летательный аппарат Insta Steel Eagle ER для ВСУ. Дрон оснащен взрывным зарядом и предназначен для уничтожения пехоты.

Европейский союз официально объявил о намерении выделить почти 1,9 млрд на военную поддержку Украины за счет доходов от активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 9 мая. По его словам, средства будут направлены на закупку оружия у украинских производителей, на усиление ПВО и боеприпасы. В частности, €1 млрд из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой датской модели – непосредственно у украинских производителей. Еще более €600 млн будут направлены на артиллерию и боеприпасы, свыше €200 млн – на усиление украинской ПВО.

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