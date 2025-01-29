У Фінляндії створили новий дрон Insta Steel Eagle ER для України. Що про нього відомо (відео)

Фінська компанія Insta Group Oy розробила новий безпілотний літальний апарат Insta Steel Eagle ER для Збройних Сил України (ЗСУ), повідомляє пресслужба виробника 29 січня. Дрон оснащений вибуховим зарядом і призначений для знищення піхоти.

Ключові факти

Нова розробка поставляється лише до України. У майбутньому дрони також експортуватимуться на ринки країн ЄС та НАТО.

Дрон містить вибуховий заряд вагою 3,6 кг, понад 3000 елементів, які здатні вразити площу близько 2000 кв. м.

Дрон вибухає в повітрі над ціллю, елементи у вигляді сталевих або вольфрамових кульок, розлітаються в просторі під кутом 90 градусів. БПЛА стійкий до засобів радіоелектронної боротьби.

«Нове рішення поєднує у собі великий досвід та передові технології. Ми розробили запатентований вибуховий заряд, обладнання забезпечує кращу продуктивність, а також більшу дальність та вантажопідйомність», — повідомив віце-президент компанії Тууре Лехторанта.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Вчора 30 чемпіонів диджиталізації

За даними видання Yle, пристрій вже запущено у виробництво. Дрон оснащений пропелером, розробленим українським партнером, системою радіосигналів для керування, та здатністю релеювання, тобто функцією передачі даних, і окулярами для пілота. В окулярах є режим «першої особи», що дозволяє користувачеві спостерігати за навколишнім середовищем з точки зору дрона.

У Фінляндії розроблено заряд, який містить вибухівку і стріляє сталевими та вольфрамовими кулями. Кулі здатні пробити дах звичайного або легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів.

Насправді заряд дрона призначено для знищення піхоти. Якби солдати перебували на території розміром з футбольне поле, трьох дронів із такими зарядами вистачило б, щоб убити або поранити їх, стверджує видання.

Контекст

Наступного року Україна виробить як мінімум 30 000 далекобійних дронів, також поставлено завдання зробити 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив під час презентації Плану стійкості президент Володимир Зеленський 19 листопада.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.

До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йдеться в опитуванні Технологічних сил України.

27 листопада 2024-го очільники урядів Фінляндії, Данії, Естонії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції заявили про намір посилити підтримку України та її оборонної промисловості, а ще інвестувати в постачання боєприпасів, йдеться у спільній заяві.

У листопаді 2024-го року стало відомо, що фінська група компаній Summa Defence Ltd, яка займається оборонними та охоронними технологіями, спільно зі українськими партнерами Kort, Elf Systems, Skyassist та MPS Development створює у Фінляндії завод з виробництва безпілотників. Планується, що широкомасштабне виробництво дронів розпочнеться у першій половині 2025 року.