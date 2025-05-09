ЕС выделит почти €1,9 млрд на военную поддержку Украины за счет доходов от активов РФ – Шмыгаль

Европейский союз официально объявил о намерении выделить почти €1,9 млрд на военную поддержку Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 9 мая. По его словам, средства будут направлены на закупку оружия у украинских производителей, на усиление ПВО и боеприпасы.
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Ключевые факты
- По словам Шмыгаля, это решение Евросоюза «историческое», ведь оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.
- В частности, €1 млрд из этой суммы будет направлено на закупку оружия по так называемой «датской модели» – непосредственно у украинских производителей.
- Таким образом, Украина не просто усиливает способность защиты, но и стимулирует экономику и инновации в оборонно-промышленном комплексе, пояснил глава правительства.
- Еще более €600 млн будут направлены на артиллерию и боеприпасы, более €200 млн пойдут на усиление украинского ПВО.
- Шмыгаль выразил благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму €1 млрд.
Контекст
Менее чем за три года украинская оборонная промышленность выросла в 35 раз, достигнув годового потенциала производства оружия на $35 млрд.
30% оружия, которое применяют наши военнослужащие на фронте, изготовлено в Украине, приводит данные в Forbes Ukraine министр обороны Рустем Умеров. По данным Минстратегпрома, около 800 предприятий оборонного сектора в 2024 году произвели оружие на $9 млрд.
Государство инвестирует в ракетные программы и производство боеприпасов, в то время как частные компании быстро реагируют на нужды фронта.
В рамках сотрудничества по «датской модели» поддержки украинской оборонной промышленности в 2024 году Вооруженные силы Украины получили вооружение на общую сумму около €538 млн.
В 2025 году Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства. На дроны выделено более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн пойдет через Агентство оборонных закупок.
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