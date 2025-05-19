Фінляндія постачатиме боєприпаси в Україну за рахунок доходів від російських активів

Фінляндія постачатиме в Україну боєприпаси за рахунок доходів від заморожених російських активів, повідомляє Міноборони країни 19 травня. Фінляндія уклала з Європейською комісією угоду про постачання Україні важких боєприпасів на €90 млн.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, Фінляндія стала однією з держав, що реалізують заходи Європейського союзу із постачання в Україну військової техніки з використанням коштів від заморожених російських активів.

Фінляндія вже уклала угоду з Європейською комісією про постачання в Україну важких боєприпасів. Їх закуповуватимуть у фінських постачальників за рахунок коштів від заморожених російських активів через Європейський фонд миру. Вартість угоди – €90 млн.

«Цей новий пакет поряд із нашою національною програмою підтримки у розмірі €660 млн дозволить налагодити тісніші звʼязки між фінською промисловістю та підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад можливостей фінської оборонної промисловості, і він показує, що наші інвестиції у потужності виробництва боєприпасів окупаються», – сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Контекст

У листопаді 2024 року стало відомо, що фінська група компаній Summa Defence Ltd, яка займається оборонними та охоронними технологіями, спільно з українськими партнерами Kort, Elf Systems, Skyassist та MPS Development будує у Фінляндії завод із виробництва безпілотників. Планується, що широкомасштабне виробництво дронів розпочнеться у першій половині 2025 року.

29 січня 2025-го фінська компанія Insta Group Oy презентувала новий безпілотний літальний апарат Insta Steel Eagle ER для ЗСУ. Дрон оснащений вибуховим зарядом і призначений для знищення піхоти.

Європейський союз офіційно оголосив про намір виділити майже €1,9 млрд на військову підтримку України за рахунок доходів від активів РФ, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 9 травня. За його словами, кошти спрямують на закупівлю зброї в українських виробників, на посилення ППО і боєприпаси. Зокрема, €1 млрд із цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою данською моделлю – безпосередньо в українських виробників. Ще понад €600 млн буде спрямовано на артилерію та боєприпаси, понад €200 млн – на посилення української ППО.