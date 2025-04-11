Fintech Farm Дмитрия Дубилета вышел со своим необанком на рынок Индии

Основанный украинцами производитель необанков Fintech Farm вышел на рынок Индии с продуктом Roarbank, говорится в пресс-релизе. В мае 2024 года компания привлекла для этого $32 млн.

Подробности

Компания открыла предварительную регистрацию в бета-версии Roarbank. За несколько дней зарегистрировалось более 100 000 пользователей, сообщила пресс-служба компании.

Roarbank работает на базе индийского банка Unity Small Finance Bank. Клиентам доступно приложение и получение стандартных банковских услуг, в частности, открытие кредитной карты с лимитом в 1,5 лакхов индийских рупий (примерно $1760 по текущему курсу).

После запуска MVP компания планирует выпускать дополнительные продукты, говорится в пресс-релизе. О каких продуктах идет речь, в компании не уточнили.

Контекст

Fintech Farm развивает еще три необанка: Leobank в Азербайджане, Liobank во Вьетнаме и Simbank в Кыргызстане.

О планах расширения Fintech Farm в Кыргызстан, Индию и, вероятно, Марокко Forbes стало известно в мае прошлого года. Тогда компания объявила о расширении раунда инвестиций на сумму $32 млн.

Весной 2023-го раунд на $22 млн возглавила лондонская венчурная фирма Nordstar, лид-инвестором в дополнительном раунде этого года на $10 млн стал Bank of Georgia, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже. Привлечение в прошлом году повысило оценку Fintech Farm до более чем $100 млн.

Компания планировала запуститься с MVP в Индии до конца лета 2024-го, рассказывал Forbes в мае соучредитель Fintech Farm Бескровный. На тот момент компания инвестировала в индийскую экспансию минимум $5 млн. Ранее была неудачная попытка запуска необанка в Нигерии под брендом Fibo.

Соучредителями Fintech Farm являются экс-топ-менеджер ПриватБанка и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет, бывший руководитель направления M&A в fintech-секторе в лондонском KPMG Николай Бескровный и экс-руководитель Центра электронного бизнеса ПриватБанка Александр Витязь.