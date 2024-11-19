После продажи ОГХК Фонд госимущества отчитался о перевыполнении годовых поступлений от приватизации в 2,3 раза

Государственный бюджет Украины получил 9,26 млрд грн (+1,029 млрд грн НДС) от приватизации государственного имущества, годовой показатель поступлений перевыполнен в 2,3 раза. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Фонда госимущества. 18 ноября в госбюджет поступило 3,94 млрд грн от продажи АО «Объединенная горно-химическая компания».
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Подробности
- Госбюджетом на 2024 год плановый показатель поступлений от приватизации государственного имущества был установлен в размере 4 млрд грн. Таким образом, годовой план поступлений от приватизации перевыполнен более чем в 2,3 раза, отмечается в сообщении.
- На 18 ноября в госбюджет перечислено 9,26 млрд грн. Дополнительно суммарно поступило 1,029 млрд грн НДС. Общий экономический эффект – 10,29 млрд грн.
Контекст
18 ноября госбюджет получил 3,94 млрд грн от продажи ОГХК. Победитель аукциона входящая в NEQSOL Holding компания «Цемин Украина» полностью рассчитался за государственный пакет акций самого крупного производителя титанового сырья в Украине.
За два года после возобновления малой приватизации ФГИУ провел 839 успешных онлайн-аукционов в системе «Прозорро.Продажі». Это обеспечило 6,65 млрд грн прямых поступлений в госбюджет, свидетельствуют данные Минэкономики. С учетом уплаченного НДС в 1,2 млрд грн и обязательств новых собственников по погашению долгов приватизированных предприятий на 1,7 млрд грн общий экономический эффект от малой приватизации государственного имущества достиг почти 9,6 млрд грн.
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