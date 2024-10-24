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Правительство оценило экономический эффект от малой приватизации почти в 10 млрд грн

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Общий экономический эффект от малой приватизации государственного имущества достиг 9,58 млрд грн, сообщило Минэкономики. За два года после восстановлению малой приватизации Фонд государственного имущества провел 839 онлайн-аукционов в системе «Prozorro.Продажи».

Малая приватизация важна для экономического восстановления Украины, она активизирует привлечение инвестиций и помогает бизнесу адаптироваться к условиям военного времени.

Ключевые факты

  • Малая приватизация обеспечила 6,65 млрд грн прямых поступлений в государственный бюджет. С учетом уплаченного НДС в 1,2 млрд грн и обязательств новых собственников по погашению долгов приватизированных предприятий на сумму 1,73 млрд грн общий экономический эффект составляет 9,58 млрд грн.
  • По словам первой вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, продажа 99 имущественных комплексов госпредприятий принесла почти 4 млрд грн.
  • В общей сложности к аукционам присоединились 2857 уникальных участников, из которых 16% участвовали более чем в одном аукционе. В среднем каждый рабочий день происходило 1,6 успешных аукциона, а средняя конкуренция на них составляла 4,73 участника. Стартовая цена объектов во время торгов росла в среднем в 2,53 раза.
  • Больше всего аукционов по малой приватизации проведено во Львовской (100), Ровенской (75) и Винницкой (63) областях. В то же время лидерами по поступлениям в бюджет стали Киев (свыше 1,69 млрд грн), Львовская (свыше 1,17 млрд грн) и Одесская области (свыше 615 млн грн).

Контекст

В сентябре 2022 года, через семь месяцев после полномасштабного вторжения России, правительство возобновило малую приватизацию с целью привлечения инвестиций, поддержки экономики и содействия релокации предприятий.

Этому предшествовало принятие Верховной Радой закона №2468-IX, упростившего процедуру приватизации, в частности путем сокращения сроков проведения аукционов, введения онлайн-подачи документов и нового порядка оплаты, согласно которому договор подписывается только после полной оплаты стоимости объекта, что ускоряет поступление средств в бюджет.

Закон вступил в силу 19 августа 2022 года, и 19 сентября ФГИУ провел первый успешный онлайн-аукцион по обновленным правилам.

В 2024 году ФГИУ должен обеспечить поступление в госбюджет от продажи объектов приватизации на уровне 4 млрд грн. Деньги должны поступить с продажи государственных объектов малой и крупной приватизации, которые будут проводиться через систему «Prozorro.Продажи». Чтобы достичь таких показателей, Фонд госимущества планирует выставить на онлайн-аукционы более 1000 объектов малой приватизации. Это активы балансовой стоимостью до 250 млн грн.

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