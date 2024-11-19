Після продажу ОГХК Фонд держмайна прозвітував про перевиконання річних надходжень від приватизації у 2,3 раза

Державний бюджет України отримав 9,26 млрд грн (+1,029 млрд грн ПДВ) від приватизації державного майна, річний показник надходжень перевиконаний у 2,3 раза. Про це 19 листопада повідомила пресслужба Фонду держмайна. 18 листопада до держбюджету надійшли 3,94 млрд грн від продажу АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія».

Деталі

Держбюджетом на 2024 рік плановий показник надходжень коштів від приватизації державного майна було встановлено у розмірі 4 млрд грн. Таким чином, річний план надходжень від приватизації перевиконаний більш ніж у 2,3 раза, зазначається в повідомленні.

На 18 листопада до держбюджету перераховано 9,26 млрд грн. Додатково сумарно надійшло 1,029 млрд грн ПДВ. Загальний економічний ефект – 10,29 млрд грн.

Контекст

18 листопада держбюджет отримав 3,94 млрд грн від продажу ОГХК. Переможець аукціону компанія «Цемін Україна», що входить до NEQSOL Holding, повністю розрахувався за державний пакет акцій найбільшого виробника титанової сировини в Україні.

За два роки з відновлення малої приватизації ФДМУ провів 839 успішних онлайн-аукціонів в системі «Прозорро.Продажі». Це забезпечило 6,65 млрд грн прямих надходжень до держбюджету, свідчать дані Мінекономіки. З урахуванням сплаченого ПДВ у 1,2 млрд грн та зобовʼязань нових власників щодо погашення боргів приватизованих підприємств на 1,7 млрд грн загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна сягнув майже 9,6 млрд грн.