До держбюджету надійшли 3,94 млрд грн від продажу АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія», повідомила пресслужба Фонду держмайна 18 листопада. Переможець аукціону компанія «Цемін Україна», що входить до NEQSOL Holding, повністю розрахувався за державний пакет акцій найбільшого виробника титанової сировини в Україні, йдеться у прессрелізі NEQSOL Holding.
ОГХК входить до десятки найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі та є найбільшою в Європі.
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Ключові факти
- «Цемін Україна» взяла на себе важливі інвестиційні зобовʼязання – вкласти щонайменше 400 млн грн у модернізацію виробництва, що дозволить забезпечити подальший розвиток підприємства. Продаж ОГХК став другим результативним аукціоном у рамках великої приватизації після продажу готелю «Україна», зазначив ФДМУ.
- NEQSOL Holding перерахував кошти і вже планує залучити іноземні компанії для розроблення нової стратегії ОГХК, зазначив Володимир Лавренчук регіональний директор компанії.
Цитата
«Як стратегічний інвестор ми вже почали перемовини з низкою спеціалізованих компаній з США, Австралії, Великої Британії та Канади з метою залучення кращого світового досвіду для розбудови нової стратегії ОГХК. Ця стратегія передбачатиме виконання приватизаційних зобов‘язань, глибоку модернізацію та розширення на глобальних ринках», – заявив Володимир Лавренчук.
Контекст
У 2020-му ОГХК виробила майже 350 000 т концентратів титанових руд і циркону, за даними BDO Corporate Finance, яка є радником із приватизації ОГХК.
До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області. Восени минулого року ОГХК відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.
Уряд у серпні 2016 року вніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Її терміни кілька разів відкладали. У другій половині 2021-го ФДМУ тричі виставляв ОГХК на аукціон зі стартовою ціною 3,7 млрд грн.
11 жовтня Кабмін дозволив «Цемін Україна» приватизувати АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія». NEQSOL Holding – міжнародна група компаній, що веде бізнес в 11 країнах і володіє в Україні другим за величиною мобільним оператором «ВФ Україна» (ТМ «Vodafone Україна»). Засновник і власник NEQSOL Holding – громадянин Азербайджану Насіб Гасанов.
За 9 місяців 2024 року виторг компанії АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» зріс на 89% до 2,3 млрд грн. За цей період компанія показала чистий прибуток 89 млн грн проти чистого збитку 274 млн грн за аналогічний період минулого року. Виторг АТ «ОГХК» у 2023 році становив 1,95 млрд грн, у 2022-му – 2,3 млрд грн.
У 2023 році компанія зафіксувала чистий збиток 0,5 млрд грн проти чистого прибутку 13,4 млн грн роком раніше.
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