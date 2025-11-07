Forbes Digital підписка
АМКУ разрешил братьям Астионам приобрести Житомирский ликероводочный комбинат

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

АМКУ разрешил братьям Астионам приобрести Житомирский ликероводочный комбинат /Фонд державного майна України

Фонд державного майна України

Антимонопольный комитет Украины разрешил двум венчурным инвестиционным фондам – «Даймлер» и «Генезис капитал» – получить общий контроль над ООО «Житомирский ликероводочный комбинат», говорится в сообщении АМКУ. Предприятие недавно было продано на повторном приватизационном аукционе.

  • Оба фонда связаны с предпринимателями, которые недавно приобрели завод на повторном приватизационном аукционе за 137,5 млн грн.
  • Победителем торгов стало ООО «СПК-Инвест 2021» из Днепра, основанное братьями Василием и Евгением Астионами, контролирующими фонд «Генезис капитал». Владельцами фонда «Даймлер» являются Максим Кушнарев и Константин Жуковский, свидетельствуют данные YouControl.

Контекст

Житомирский ликероводочный завод является одним из старейших производителей алкоголя в регионе. В состав имущественного комплекса входят более 140 объектов недвижимости, 47 транспортных средств, а также более 1400 единиц оборудования, мебели и инвентаря. Актив охватывает площадь более 24 000 кв. м и включает в себя несколько филиалов в Житомирской области.

У предприятия есть действующие лицензии на производство и оптовую торговлю алкогольными напитками до 2026 года.

За 2022–2024 годы его выручка составила 347 млн ​​грн, в том числе 523 000 грн от экспорта.

Предприятие работает, не находится в аренде. Условия продажи предполагают погашение долгов по зарплате и перед бюджетом и сохранение рабочих мест в течение полугода после приватизации.

