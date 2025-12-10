Фонд гарантирования вкладов нашел инвестора для вывода с рынка неплатежеспособного РВС Банка. На конкурс поступило три заявки от потенциальных участников, однако имя победителя ФГВФЛ пока не раскрывает. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Фонда.

Детали

«Фонд получил три достойных предложения и выбрал то, что соответствует принципу наименьших затрат», – говорится в сообщении.

Победителя конкурса обнародуют не позднее чем через пять рабочих дней после заключения договора.

Среди потенциальных претендентов на выкуп РВС Банка были два украинских банка Асвио Банк и Таскомбанк Сергея Тигипко и эстонский финтех Iute, писал Forbes Ukraine. Имя четвертого инвестора узнать не удалось.

Наиболее вероятным сценарием для РВС Банка выглядит соглашение в формате P&A – инвестор берет на себя активы и обязательства, не принимая бремя всего старого банка как юрлица, рассказывал в комментарии Forbes банкир Евгений Шулика.

Контекст

4 ноября Нацбанк признал АО «РВС Банк» неплатежеспособным. Нацбанк отметил, что в июле 2025 года учреждение получило статус проблемного, но продолжало рискованную деятельность и систематически нарушало нормативы капитала. Менеджмент и владельцы с существенной долей не предприняли никаких шагов для исправления ситуации, подчеркнул регулятор.

5 ноября на сайте банка сообщили, что сумма гарантированного возмещения вкладчикам АО «РВС Банк» на 4 ноября 2025 года составляет около 339 млн грн, из них более 112 млн грн – средства физических лиц-предпринимателей, которые получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов в полном объеме.

Ранее НБУ неоднократно штрафовал банк за нарушения в сфере финансового мониторинга. По данным учреждения, на 1 января 2025-го 99% акций принадлежали Александру Стецюку, 1% – Екатерине Демчак, дочери бывшего народного депутата от БПП Руслана Демчака, который ранее возглавлял набсовет.

Банк создан в 2015 году на базе неплатежеспособного Омега Банка, выкупленного «Украинской бизнес-группой» (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела Эрде Банком.

По данным Нацбанка, на 1 октября 2025 года РВС Банк занимал 50-е место среди 60 платежеспособных банков по объему активов – 1,51 млрд грн.