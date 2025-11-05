Национальный банк Украины признал АО РВС Банк неплатежеспособным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ 4 ноября.
Подробности
- Нацбанк отметил, что в июле 2025 года учреждение получило статус проблемного, но продолжало рискованную деятельность и систематически нарушало нормативы капитала.
- Менеджмент и владельцы со значительным участием не предприняли никаких шагов для исправления ситуации, подчеркнул регулятор.
- По состоянию на 1 октября 2025 г. доля банка в активах платежеспособного сектора составляла лишь 0,04 %. Поэтому его вывод с рынка не угрожает стабильности банковской системы, заверили в НБУ.
- Каждый вкладчик АО «РВС Банк» получит полное возмещение от Фонда гарантирования вкладов физлиц, включая начисленные проценты. Общая сумма возможных выплат на 21 октября 2025-го – 456 млн грн.
Контекст
Ранее НБУ не раз штрафовал банк за нарушения в сфере финансового мониторинга. По данным учреждения, на 1 января 2025 года 99% акций принадлежали Александру Стецюку, 1% – Екатерине Демчак, дочери бывшего народного депутата от БПП Руслана Демчака, ранее возглавлявшего наблюдательный совет.
Банк создан в 2015 году на базе неплатежеспособного Омега Банка, выкупленного «Украинской бизнес-группой» (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела Эрде Банком.
