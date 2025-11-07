Владелец РВС Банка Александр Стецюк планирует обжаловать в суде решение Национального банка Украины о признании финучреждения неплатежеспособным. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net 7 ноября.

Подробности

По его словам, решение регулятора «предвзято и преждевременно», поскольку банк обладал достаточной ликвидностью и подал документы от иностранного инвестора на докапитализацию на 180 млн грн. Эта процедура, по его словам, длится не более месяца.

«Я буду оспаривать в судебном порядке это решение. Банк, к сожалению, не вернешь, но репутация акционеров и руководителей должна быть восстановлена», – заявил Стецюк.

Он также заверил, что банк владел достаточными ресурсами, чтобы полностью рассчитаться со всеми кредиторами, включая акционеров. По его словам, собственный капитал банка составил около 180 млн грн, на балансе было ОВГЗ на сумму 350 млн грн, тогда как общая сумма средств вкладчиков-физлиц и ФЛП – 339 млн грн.

«Хочу подчеркнуть, что во время военного положения НБУ не может признать банк неплатежеспособным за нарушение нормативов капитала», – добавил собственник РВС Банка.

Контекст

4 ноября Нацбанк признал АО «РВС Банк» неплатежеспособным. Нацбанк отметил, что в июле 2025-го учреждение получило статус проблемного, но продолжало рискованную деятельность и систематически нарушало нормативы капитала. Менеджмент и владельцы с существенным участием не предприняли никаких шагов для исправления ситуации, подчеркнул регулятор.

5 ноября на сайте банка сообщили, что сумма гарантированного возмещения вкладчикам АО «РВС Банк» на 4 ноября 2025 года составляет около 339 млн грн, из них более 112 млн грн – средства физических лиц-предпринимателей, которые получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов в полном объеме. Сумма может быть скорректирована в процессе работы временной администрации.

Ранее НБУ не раз штрафовал банк за нарушения в сфере финансового мониторинга. По данным учреждения, на 1 января 2025-го 99% акций принадлежали Александру Стецюку, 1% – Екатерине Демчак, дочери бывшего народного депутата от БПП Руслана Демчака, ранее возглавлявшего наблюдательный совет.

Банк создан в 2015 году на базе неплатежеспособного Омега Банка, выкупленного Украинской бизнес-группой (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела Эрде Банком.